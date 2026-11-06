Steam láká hráče na víkend zdarma. Dvě známé hry si můžete vyzkoušet bez placení

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Steam spustil další víkendovou akci, během které si mohou hráči bez placení vyzkoušet dvě jinak placené hry. Tentokrát jde o kooperativní střílečku
PAYDAY 3 a fantasy strategii Age of Wonders 4. Oba tituly jsou dostupné od 5. do 9. listopadu 2026, přičemž nabídka končí v pondělí v 19:00 českého času.
Nejde přitom o krátké demoverze ani o několik úvodních misí. Hráči získávají dočasný přístup k základním hrám a mohou se sami rozhodnout, zda jim stojí za následný nákup. Po skončení akce se totiž bez zakoupení plné verze dál hrát nedá.
Výběr je tentokrát poměrně pestrý. Zatímco PAYDAY 3 sází na rychlou akci, spolupráci a plánování loupeží, Age of Wonders 4 nabízí podstatně pomalejší zážitek zaměřený na budování vlastní říše, diplomacii a taktické bitvy.
PAYDAY 3 dostává další šanci přesvědčit hráče
PAYDAY 3 vyšlo v září 2023 a navázalo na úspěšnou sérii kooperativních stříleček zaměřených na organizované loupeže. Až čtyři hráči se mohou spojit při vykrádání bank a dalších nebezpečných akcích, při kterých rozhoduje nejen přesná střelba, ale také spolupráce a správně zvolený postup.
Jednotlivé mise lze řešit nenápadným postupem bez vyvolání poplachu, případně se pustit do otevřeného střetu s policií. Právě možnost vyzkoušet různé strategie a spolupracovat s přáteli patří mezi hlavní lákadla celé série.
Třetí díl však neměl jednoduchý začátek. Kritiku si vysloužil kvůli technickým problémům i některým změnám oproti oblíbenému PAYDAY 2. Na Steamu má dlouhodobě smíšené uživatelské hodnocení, přestože novější recenze vyznívají výrazně příznivěji.
Vývojáři ze Starbreeze se mezitím snažili situaci napravit. Do hry přidali nový příběhový režim, vrátili prohlížeč serverů CRIME.NET a přepracovali systémy schopností a brnění. Součástí základní hry jsou nyní také dříve placené dodatečné loupeže.
Bezplatný víkend tak představuje příležitost zjistit, jak se PAYDAY 3 od vydání změnilo. Vývojáři navíc potvrdili, že postup dosažený během akce zůstane zachovaný i po jejím skončení. Pokud si hráč titul později zakoupí, může pokračovat tam, kde přestal.
PAYDAY 3 je současně na Steamu ve slevě 70 %, která má trvat do 12. listopadu. Age of Wonders 4 nabízí celé fantasy impérium
Druhou zpřístupněnou hrou je Age of Wonders 4 od studia Triumph Studios a vydavatele Paradox Interactive. Tahová strategie z roku 2023 staví na kombinaci budování říše, průzkumu fantasy světa a taktických bitev.
Hráči si mohou vytvořit vlastní civilizaci, určit její kulturu, vlastnosti a magické schopnosti. Následně rozšiřují území, zakládají města, vyjednávají se sousedy a sestavují armády. Výsledek přitom nezávisí pouze na vojenské síle. Významnou roli hraje také ekonomika, diplomacie a výběr magických vylepšení.
Zajímavé je zejména množství kombinací, které hra umožňuje. Jednotlivé frakce se mohou postupně proměňovat a každá nová partie tak může nabídnout odlišný vývoj.
Bezplatný víkend navíc přichází krátce po vydání rozšíření The Silver Seas, které se zaměřuje na námořní prostředí a nové možnosti budování říší. Společně s ním dorazila také bezplatná aktualizace Manta, která upravuje mimo jiné vodní prostředí, obchodování a vyvážení hry. Samotné placené rozšíření ovšem není automatickou součástí víkendové nabídky.
Na rozdíl od PAYDAY 3 se Age of Wonders 4 může pochlubit dlouhodobě velmi kladným hodnocením uživatelů Steamu. Pokud někoho lákají rozsáhlejší strategie, může být právě tento titul zajímavější volbou.
Age of Wonders 4 je během akce také zlevněno o 60 %, přičemž sleva má skončit 18. listopadu.
Vedle obou her je na Steamu dostupná ještě jedna odlišná nabídka. Balíček Classic American Hunter Pack pro Hunting Simulator 3 lze do 12. listopadu získat zdarma natrvalo. Nejde však o samostatnou hru, ale o dodatečný obsah, k jehož využití je potřeba vlastnit základní Hunting Simulator 3.
U PAYDAY 3 a Age of Wonders 4 je situace jiná. Do pondělního večera je možné hrát bez placení, ale po skončení víkendu bezplatný přístup zanikne. Kdo chce některý titul pouze vyzkoušet, nemusí nic kupovat. Stačí na Steamu otevřít stránku příslušné hry a využít nabídku bezplatného hraní.
Zdroj:
https://www.paydaythegame.com/news/payday3/2026/11/free-weekend-sale
https://steamcommunity.com/app/1669000
https://store.steampowered.com/app/4693960/Hunting_Simulator_3_Classic_American_Hunter_Pack