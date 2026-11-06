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Zámek jako z pohádky. Nesmírně populární Kozel se zahalil na podzim do zlatých barev

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Nádherné barvy vykouzlil v těchto podzim také v okolí nesmírně populárního zámku Kozel, který je perlou jižního Plzeňska. Převažuje zlatá barva okolního parku a zámek uprostřed působí jako vzácný klenot. Kozel patří k nejkrásnějším ukázkám klasicistní architektury v západních Čechách.
Zámek jako z pohádky. Nesmírně populární Kozel se zahalil na podzim do zlatých barev

Zámek jako z pohádky. Nesmírně populární Kozel se zahalil na podzim do zlatých barev

Zdroj: Václav Vokáč
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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