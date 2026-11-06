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WhatsApp dokreslí i to, co jste nevyfotili pomocí nové AI funkce

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WhatsApp začíná na iPhonech zpřístupňovat novinku, která pomocí umělé inteligence rozšíří fotografii za její původní okraje. Meta AI chybějící části sama vytvoří. Funkce má ale zatím omezenou dostupnost.
WhatsApp dokreslí i to, co jste nevyfotili pomocí nové AI funkce

WhatsApp dokreslí i to, co jste nevyfotili pomocí nové AI funkce

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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