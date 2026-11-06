WhatsApp dokreslí i to, co jste nevyfotili pomocí nové AI funkce

Foto: magnific
WhatsApp už dávno neslouží pouze k posílání zpráv. Meta nyní přidává další možnost úpravy fotografií, která dokáže pomocí umělé inteligence vytvořit části obrazu, jež na původním snímku vůbec nebyly. Novinka se začala objevovat na iPhonech a umožňuje změnit například čtvercovou fotografii na snímek vyplňující celou obrazovku. Bez ořezávání a nepřirozeného natahování.
Na novou funkci upozornil server WABetaInfo, který ji objevil v testovací verzi WhatsAppu pro iOS 26.44.10.16 distribuované prostřednictvím TestFlight. Dostupná je zatím pouze vybraným uživatelům, někteří ji však již zaznamenali také v běžné aplikaci z App Storu.
Zajímavé je především to, jakým způsobem WhatsApp s fotografií pracuje. Namísto obvyklého zvětšení nebo oříznutí využívá generativní model Meta AI, který analyzuje původní scénu a pokouší se na ni plynule navázat.
Whatsapp
Foto: Magnific
Umělá inteligence si chybějící část fotografie sama domyslí
Představte si fotografii krajiny pořízenou na šířku. Pokud ji chcete zveřejnit jako stav ve WhatsAppu, může se na výšku orientovaném displeji zobrazit s prázdnými pruhy. Dosud bylo jedním z řešení obrázek oříznout, čímž ovšem část původního záběru zmizela.
Nová funkce nazvaná Expand postupuje jinak. Analyzuje obsah fotografie a kolem jejích okrajů vygeneruje nové obrazové informace tak, aby výsledný snímek odpovídal svislému poměru stran 9:16. V případě krajiny může například vytvořit pokračování oblohy nebo okolního terénu.
Celý proces probíhá přímo v editoru fotografií
WhatsAppu. Uživatel vybere obrázek, otevře nabídku úprav pomocí AI a zvolí možnost rozšíření. Meta AI následně během několika sekund připraví upravenou fotografii, kterou lze před odesláním zkontrolovat.
Pokud výsledek nevypadá přirozeně, stačí změnu vrátit a nechat umělou inteligenci vytvořit jinou variantu. Fotografie se nikomu automaticky neodesílá. Uživatel má konečné rozhodnutí o tom, zda upravený snímek skutečně použije.
Je však potřeba rozlišovat mezi skutečnou fotografií a vygenerovaným obsahem. AI nedokáže zjistit, co se ve skutečnosti nacházelo mimo objektiv fotoaparátu. Nové části pouze vytváří na základě okolních obrazových informací. Výsledek proto může působit věrohodně, aniž by odpovídal skutečnosti. To je důležité zejména u fotografií zachycujících události, které mají sloužit jako dokumentace.
Funkci už testuje také Android. Kdy ji dostanou všichni?
Rozšiřování fotografií není vyhrazeno pouze majitelům iPhonů. Stejná novinka se objevila také v beta verzi WhatsAppu pro Android 2.26.44.8, která je distribuována přes Google Play. Meta tak připravuje její nasazení na obou hlavních mobilních platformách.
Praktické využití přitom nekončí u běžných konverzací. Rozšířené snímky lze použít také při vytváření stavů, kde má svislý formát 9:16 největší smysl. Fotografie může vyplnit obrazovku, aniž by uživatel musel kvůli změně kompozice otevírat samostatný grafický editor.
Nová možnost se navíc nemusí zobrazovat u každého obrázku. Pokud už fotografie odpovídá podporovanému formátu, editor nemusí její rozšíření nabídnout. Pro vyzkoušení je proto vhodný například čtvercový snímek.
Ani instalace nejnovější testovací verze ovšem nezaručuje, že funkce bude dostupná. WhatsApp ji zpřístupňuje postupně konkrétním účtům a dostupnost může záviset také na regionu. Zatím není potvrzeno, kdy se rozšíření fotografií dostane ke všem uživatelům včetně České republiky.
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