Sýrové košíčky s nivou a pomazánkou: Elegantní jednohubky, které se hodí na každou oslavu, Silvestra i pohoštění návštěvy

Když se blíží Vánoce nebo jakákoliv velká rodinná oslava, všichni většinou řeší jen sladké
, ale na svátečním stole nesmí chybět ani něco cukroví pořádného na zub pro milovníky slaných chutí. Tyhle křupavé slané s výraznou chutí sýru košíčky Niva jsou u nás doma naprostou sázkou na jistotu a mizí z talíře vždycky jako první. Jejich příprava je neuvěřitelně rychlá a jednoduchá, takže si je zvládnete upéct s přehledem i v tom největším předvánočním shonu bez zbytečného stresu.
Kouzlo celého receptu spočívá v dokonale
křehkém těstě, do kterého se přímo zapracuje nastrouhaná , což korpusům dodá naprosto božský Niva sýrový šmak. Upečené zlatavé košíčky pak stačí naplnit vaší oblíbenou a dozdobit vším, co domácí zásoby a pomazánkou fantazie dovolí.
Můj tip zní: Těsto namačkejte do formiček na košíčky v opravdu tenké vrstvě, protože se při pečení mírně nafouknou a uvnitř pak zbude mnohem více místa na štědrou porci krémové pomazánky. Recept na pečené sýrové košíčky z křehkého těsta s nivou a pomazánkou
Celkový čas přípravy a pečení: 70 minut Ingredience potřebné k přípravě 120 g hladké mouky 100 g nastrouhané sýru Niva 100 g změklé Hery nebo másla 1 žloutek 150 g pomazánkového másla nebo sýrové pomazánky na náplň 50 g šunky, kousek sýra, kousek klobásy, olivy nebo vařené vejce na ozdobu Postup při přípravě slaných košíčků
1. Do hluboké mísy prosejte hladkou mouku, přidejte najemno nastrouhanou Nivu a změklé máslo nebo Heru.
2. K surovinám v míse přidejte jeden žloutek.
3. Rukama na vále nebo přímo v míse
zpracujte hladké, kompaktní a nelepivé těsto.
4. Menší kovové nebo silikonové formičky na košíčky
zlehka vymažte kouskem tuku, pokud nemají nepřilnavý povrch.
5. Z připraveného těsta odebírejte malé kousky a
namačkejte je rovnoměrně prsty do každé formičky tak, aby těsto tvořilo tenkou vrstvu.
6. Formičky naskládejte na plech a
vložte do trouby předehřáté na 180 stupňů.
7. Pečte
přibližně 15 minut, dokud okraje košíčků nezískají krásnou růžovou barvu.
8. Upečené sýrové košíčky vyndejte z trouby a
nechte je ve formičkách zcela vychladnout, teprve potom je opatrně vyklopte.
9. Připravte si oblíbenou sýrovou pomazánku podle vlastní chuti a
naplňte jí pomocí lžičky nebo zdobicího sáčku každý vychladlý košíček.
10. Navrch pomazánky
naaranžujte kousky šunky, sýra, plátky vajec, klobásy nebo zeleninu pro dokonalý sváteční vzhled. Foto: Cooky.cz, slaná pochoutka na sváteční stůl Tipy redakce: Formičky předem nevymazávejte příliš: Pokud používáte kvalitní silikonové formičky, není nutné je mastit vůbec, protože těsto na sýrových košíčcích obsahuje dostatek tuku samo o sobě. Použití výraznější Nivy: Vyberte si raději starší a vyzralejší sýr Niva, který dodá upečeným korpusům mnohem výraznější a pikantnější chuť. Plnění těsně před podáváním: Slané košíčky si upečte klidně s předstihem, ale pomazánkou je plňte až v den oslavy, aby korpusy zůstaly dokonale křupavé. Skladování upečených korpusů: Prázdné upečené košíčky bez náplně uložte do uzavřené plechové dózy, kde vydrží křehké a čerstvé po celé týdny. Kreativní obměna zdobení: Pro sváteční stůl můžete povrch obložit kouskem klobásy, kuličkou zelené olivy a jarní cibulkou pro pestrobarevný efekt.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková