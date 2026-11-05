Utopenci jako ze staré české hospody: Nakládané buřty s cibulí potěší milovníky pikantních chutí

jsou jídlo bez okázalosti. Žádná paráda na talíři, spíš velká sklenice, cibule, ocet, Utopenci poctivý a pár dní klidu. Když jsem je doma nakládala poprvé, překvapilo mě, že nejvíc práce vlastně nedá krájení ani špekáček skládání vrstev. Horší je vydržet a neotevřít sklenici moc brzy. Zbytek zařídí nálev.
Patří ke staré
české , k hospodské klasice chlebu a pivu skoro automaticky. V kuchařských knihách i zahraničních receptech se popisují dost podobně: měkké buřty nebo špekáčky naložené v kyselo-slaném nálevu, k tomu cibule, koření a několik dní v chladu. Jednu věc bych u nich ale opravdu neuspěchala: druhý den je nejezte. Technicky vzato můžete. Jen chuť bude ještě napůl rozdělaná. Recept na klasické domácí utopence
Doba přípravy: 40 minut + uležení nejméně 5-7 dní v lednici Co potřebujeme
Utopenci: 1 kg kvalitních špekáčků 500 g cibule 4 až 5 ks kyselých okurek 2 ks červené nebo zelené papriky 4 stroužky česneku 2 ks feferonek podle chuti podle chuti celý pepř a nové koření 3 až 4 ks bobkových listů
Sladkokyselý nálev: 700 ml vody 300 ml octa 8% 2 lžíce cukru 1 lžíce soli 1 lžička celého pepře 5 kuliček nového koření 2 ks bobkového listu Postup přípravy hospodských utopenců v pikantnějším podání
1. Do hrnce dejte
vodu a ocet, přisypte cukr, sůl, pepř, nové koření a přidejte bobkový list. Nálev přiveďte k varu, asi 2 minuty ho nechte lehce probublat a pak hrnec stáhněte z plotny. Používejte ho až ve chvíli, kdy úplně vychladne.
2.
Špekáčky oloupejte a nakrájejte na silnější kolečka nebo podélné proužky. Cibuli pokrájejte na půlkolečka, okurky na plátky, papriku na proužky a česnek na tenké plátky. Foto: Cooky.cz, Naložení až po uši: Utopenci z buřtů s cibulí a octovým lákem jsou hospodská klasika, která má říz
3. Do čistých sklenic skládejte postupně
špekáčky, cibuli, okurky a papriku. Mezi vrstvy přijde česnek, feferonky, celý pepř, nové koření a bobkový list. Netlačte to tam silou, sklenice není lis, ale lehké přimáčknutí směsi pomůže.
4. Obsah sklenic zalijte
studeným nálevem, suroviny musí být ponořené. Sklenice dobře zavřete. A jestli se vám bude zdát, že cibule je tam podezřele moc, nechte ji být. Za pár dní změkne, slehne a najednou jí tolik nebude.
5. Sklenice uložte do lednice, případně na jiné opravdu chladné místo. Utopenci potřebují odpočívat alespoň
5 až 7 dní, ještě lepší bývá 7 až 10 dní. Podobné rozmezí uvádějí i zahraniční recepty na české utopence a zkušenost tomu odpovídá.
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TIP: Pokud chcete ostřejší sklenici, přidejte víc feferonek a část cibule nahraďte červenou. Má výraznější chuť a ve sklenici vypadá líp. U mě ale nakonec stejně nejčastěji vyhraje obyčejná žlutá cibule. Často kladené otázky o utopencích
Jaké špekáčky použít?
Vybírejte kvalitní
špekáčky nebo měkčí buřty s vyšším podílem masa. Příliš tuhé uzeniny se v nálevu nechovají dobře a výsledek pak ztrácí tu správnou hospodskou plnost.
Musí být ve sklenici i paprika a okurky?
Nemusí. Paprika i okurky ale přidají další vrstvu chuti a trochu svěžesti. Některé recepty si vystačí hlavně s kombinací
cibule a feferonek; taková verze je přímočařejší, ostřejší a méně zeleninová.
Jak dlouho vydrží?
V chladu vydrží i několik týdnů, pokud zůstávají ponořené v nálevu a ze sklenice je berete čistou vidličkou. Nejlepší bývají zhruba po týdnu až deseti dnech. Později už hodně záleží na tom, jak výraznou kyselost máte rádi.
Proč se jim říká utopenci?
Vysvětlení je docela přímočaré: buřty jsou
utopené v nálevu. Stejně je pod tímto názvem uvádí i Wikipedie, která je popisuje jako tradiční českou nakládanou pochoutku spojovanou hlavně s hospodami.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie