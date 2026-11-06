Bezos chce způsobit revoluci ve vesmíru. Jeho nový motor má stát jen čtvrtinu a být silnější

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Společnost Blue Origin, za kterou stojí zakladatel Amazonu Jeff Bezos, představila 5. listopadu dvě zásadní novinky pro svou těžkou raketu New Glenn. První je motor Northstar, který má nabídnout vyšší tah při výrazně nižších výrobních nákladech. Druhou je nový třetí stupeň GS3, s jehož pomocí chce firma dopravovat těžší náklady přímo na geostacionární oběžnou dráhu nebo na cestu k Měsíci.
Největší pozornost budí právě Northstar. Podle generálního ředitele Blue Origin Davea Limpa by jeho výroba měla stát pouhou čtvrtinu nákladů současného motoru BE-4. Nejde přitom o slabší nebo jednodušší alternativu s omezeným výkonem. Novinka má naopak nabídnout přibližně o 12 procent vyšší tah.
Firma oznámila nové parametry během konference UP.Summit na Floridě. Vývoj už pokročil do fáze zkušebních zážehů, takže nejde pouze o projekt existující na papíře.
Polovina součástek, nižší hmotnost a rozsáhlé využití 3D tisku
Současnou raketu New Glenn pohání sedm motorů BE-4 na prvním stupni. Každý z nich dosahuje tahu 640 000 liber síly, tedy přibližně 2 847 kN. Northstar má tuto hodnotu zvýšit na 715 000 liber síly, což odpovídá zhruba 3 180 kN.
Změny ale nekončí u výkonu. Podle zveřejněných parametrů má Northstar o 30 procent nižší hmotnost a o polovinu méně součástek než BE-4. Více než 65 procent motoru navíc vzniká pomocí aditivní výroby, tedy technologií 3D tisku.
Právě zjednodušení konstrukce má být jedním z hlavních důvodů výrazného snížení nákladů. Méně jednotlivých dílů znamená také méně výrobních a montážních operací. Blue Origin uvádí, že technologické změny umožňují sestavení motoru za méně než jeden den.
Northstar přitom zachovává základní princip svého předchůdce. Spaluje kapalný kyslík a palivo na bázi zkapalněného zemního plynu, využívá stupňovitý spalovací cyklus s přebytkem kyslíku a turbopumpu se společnou hřídelí.
Podle Blue Origin trvalo pouhých jedenáct měsíců od schválení programu do zahájení vývojových zkoušek. Firma však zatím neupřesnila, kdy se nový motor poprvé skutečně vydá do vesmíru.
Důležité je také rozlišovat výrobní náklady motoru od ceny celého raketového startu. Ani případné snížení nákladů na Northstar o 75 procent automaticky neznamená stejně výrazné zlevnění vypuštění rakety. Do výsledné ceny vstupují také další stupně, pozemní infrastruktura, příprava mise, provoz a renovace znovupoužitelného prvního stupně.
Blue Origin navíc neplánuje okamžité ukončení výroby BE-4. Tyto motory nadále využívá také společnost United Launch Alliance ve své raketě Vulcan.
New Glenn získá třetí stupeň. Na cestu k Měsíci zvládne až 20 tun
Druhou oznámenou novinkou je třetí raketový stupeň GS3, který má výrazně rozšířit možnosti New Glenn. Současná raketa používá dva stupně, zatímco nové řešení přidá další pohonnou jednotku určenou pro náročnější kosmické mise.
GS3 využije motor BE-7 spalující kapalný vodík a kyslík.
Blue Origin jej vyvinula pro své lunární přistávací moduly Blue Moon. V případě nového raketového stupně společnost uvádí specifický impuls přesahující 460 sekund, což je důležité zejména pro efektivní manévrování ve vesmíru.
Třetí stupeň umožní dopravovat družice přímo na geostacionární oběžnou dráhu. To může být výhodné oproti vypouštění na přechodovou dráhu, ze které se družice musí na konečnou pozici přesunout pomocí vlastního pohonu.
Pro standardní konfiguraci New Glenn 7×2 společnost uvádí nosnost až osm tun přímo na geostacionární dráhu a deset tun na translunární dráhu, tedy trajektorii vedoucí směrem k Měsíci. Připravovaná větší varianta 9×4 má tyto hodnoty zvýšit na 14, respektive 20 tun.
Technicky náročnou částí projektu jsou kompozitní nádrže na kapalný vodík. Tento materiál musí odolávat extrémně nízkým teplotám a současně zabránit úniku paliva. Blue Origin už v Texasu úspěšně vyzkoušela nádrž o průměru 5,5 metru. Během zkoušek vydržela dvě a půl hodiny při maximálním očekávaném provozním tlaku a dalších deset minut při jeho 150 procentech.
Společnost počítá s prvním nasazením GS3 v roce 2028. Pro misi do prostoru mezi Zemí a Měsícem už podle svého oznámení získala vládního zákazníka, jehož jméno nezveřejnila.
Ambiciózní technologické plány však přicházejí ve chvíli, kdy má Blue Origin problém se samotným provozem New Glenn. Po květnové explozi při pozemním testu musela firma opravovat poškozenou startovací infrastrukturu na Floridě. Podle informací agentury Reuters z 5. listopadu nyní počítá s obnovením startů až v lednu 2027.
Právě spolehlivý návrat do provozu bude nejbližší důležitou zkouškou celého programu. Northstar a GS3 zatím představují především příslib budoucích schopností. Blue Origin ale jejich prostřednictvím ukazuje, že vedle vyšší nosnosti chce výrazně zrychlit také samotnou výrobu raketové techniky.
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