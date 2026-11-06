Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nejoblíbenější česká jména za první republiky a dnes. Rozdíl je značný

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Výběr jména pro miminko je vzrušující okamžik, který žádný rodič nechce podcenit. Pojďme se podívat, jak se proměnily preference od dob první republiky až po dnešek.
Nejoblíbenější česká jména za první republiky a dnes. Rozdíl je značný

Nejoblíbenější česká jména za první republiky a dnes. Rozdíl je značný

Zdroj: pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:10

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
HOSPODSKÝ KVÍZ: Od vesmíru po starověký Egypt. Tenhle kvíz prověří vaše znalosti
HOSPODSKÝ KVÍZ: Od vesmíru po starověký Egypt. Tenhle kvíz prověří vaše znalosti
V pátek ve 20:00 zůstaňte doma: ČT2 vysílá mrazivou hru na kočku a myš v kulisách Paříže
V pátek ve 20:00 zůstaňte doma: ČT2 vysílá mrazivou hru na kočku a myš v kulisách Paříže

Zatímco americký kardiolog stojí pod sprchou v pařížském hotelu, jeho manželka z pokoje beze stopy zmizí....

Smutný příběh kosmonauta Krikaljova: Rusové ho zapomněli ve vesmíru. Dlouhé měsíce volal o pomoc
Smutný příběh kosmonauta Krikaljova: Rusové ho zapomněli ve vesmíru. Dlouhé měsíce volal o pomoc

Měla to být rutinní mise. Pobyt Sergeje Krikaljova na orbitální stanici se ale nečekaně protáhl o několik...

V soše apoštola z pražského orloje byl ukrytý tajný dopis
V soše apoštola z pražského orloje byl ukrytý tajný dopis

Pražský orloj už v minulosti prošel tolika kontrolami, že by v něm snad ani moucha nezůstala neobjevená. A...

Psi volně pobíhající v okolí Černobylu zmutovali
Psi volně pobíhající v okolí Černobylu zmutovali

Třicet let po jaderné havárii žijí v okolí elektrárny stovky psů. Jejich DNA skrývá překvapivé změny.

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.