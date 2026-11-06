Nejoblíbenější česká jména za první republiky a dnes. Rozdíl je značný

Jméno jako odraz historické epochy
Každé jméno v sobě nese příběh své doby. Zatímco prarodiče dnešních rodičů nosili jména hluboce zakořeněná ve slovanských tradicích a biblických příbězích, současné děti dostávají jména ovlivněná aktuálními globálními trendy.
Jméno je první identitou člověka, neviditelným průkazem příslušnosti k určité generaci a kulturnímu prostředí. Pro mnoho rodin představuje výběr jména náročný milník plný emocí, očekávání a někdy i rodinných sporů. Když se podíváme na statistiky z různých období českých dějin, objevíme fascinující vzorce, které zrcadlí společenské změny, politické události i otevírání se světu.
Éra Marií, Františků a vlasteneckého cítění
V letech 1918 až 1924, tedy v prvních letech svobodného Československa, dominovala jména s hlubokým symbolickým významem. Mezi dívkami vévodila Marie, Anna a Božena. Šlo o jména, která spojovala biblickou tradici se slovanským dědictvím. Rodiče tehdy volili jména s jasným poselstvím: Věra znamenala víru, Vlasta odkazovala na vlast, což silně rezonovalo s nacionalistickým nadšením čerstvě vzniklé republiky.
Mezi chlapci kralovali František, Jan a Josef. Tato jména v sobě nesla tradici, sílu a spojení s hodnotami, které tehdejší společnost považovala za zásadní. Jaroslav evokoval bujnou sílu a slávu, Miroslav zase touhu po míru. Tyto hodnoty měly po hrůzách první světové války zvláštní příchuť.
V pozdějších letech první republiky, mezi lety 1931 a 1938, se paleta rozšířila o jména jako Jarmila, Helena či Jiřina. Každé z nich mělo svou jedinečnou konotaci, od jarní síly po spojení s antikou. Mužská jména jako Oldřich nebo Rudolf rovněž vyjadřovala sílu spojenou s tradicí.
Světové trendy ovlivnily i české porodnice
Dnešní situace vypadá úplně jinak. Přestože tradičním jménům jako Jakub, Jan nebo Tomáš se mezi chlapci stále daří, výrazně vzrostla obliba jmen s mezinárodním přesahem. Vincent, Vilém a Mikuláš, kdysi vnímané jako vzácné či knižní, se staly běžnou součástí českého prostředí. Patrný je také trend ke jménům končícím na -áš nebo -as: Matyáš, Nikolas či Lukáš zní moderně, ale zároveň zachovávají slovanský nádech.
U dívek zůstávají nadčasová jména jako Anna a Tereza stále populární, ale vedle nich se prosadila vlna globálně inspirovaných variant. Ella, Sarah, Emma, Charlotte, Mia nebo Emily, to vše jsou jména, která ještě před třiceti lety zněla exoticky, ale dnes patří k nejčastěji voleným. Tento posun odráží vliv kulturní výměny v propojeném světě, kde hranice mezi národními tradicemi stírá internet, cestování a mezinárodní popkultura.
Chlapci nezůstávají pozadu: Kevin, Patricio nebo James, kdysi považované za cizokrajné, jsou dnes běžnou součástí českého pojmenování a dokreslují vyvíjející se kulturní dynamiku země. Rodiče už nechtějí jen jméno s hlubokým českým významem. Hledají zvuk, který dětem nebude komplikovat život v globalizovaném světě.
Co jméno prozradí o nás samotných
Zajímavostí zůstává, že v celkovém součtu všech žijících obyvatel České republiky kraluje mezi ženami stále Marie a mezi muži Jan. Jde o historické stálice, které přežily všechny módní vlny. Na absolutní špičce statistik novorozenců se však v posledních letech drží chlapecké jméno Jakub a dívčí Eliška či Viktorie, což ukazuje, že tradiční jména si stále udržují pevné místo v srdcích rodičů.
Ať už se držíme tradice, nebo přijímáme globální vlivy, jména, která vybíráme pro své děti, jsou odrazem naší doby a nesou s sebou příběhy naší minulosti i vize budoucnosti.
Zdroje článku: statistikaamy.csu.gov.cz, nasejmena.cz, statistikaamy.csu.gov.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová