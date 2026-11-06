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Budějce se převlékají do vánočního. Co letos nabídne advent ve městě?

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České Budějovice už se připravují na Vánoce. Na náměstí Přemysla Otakara II. začali pracovníci stavět stánky, ze kterých se v příštích týdnech stane tradiční adventní městečko. Podívejte se, na jaký program se můžete těšit.
Budějce se převlékají do vánočního. Co letos nabídne advent ve městě?

Budějce se převlékají do vánočního. Co letos nabídne advent ve městě?

Zdroj: Veronika Kotmanová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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