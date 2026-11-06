České Budějovice už se připravují na Vánoce. Na náměstí Přemysla Otakara II. začali pracovníci stavět stánky, ze kterých se v příštích týdnech stane tradiční adventní městečko. Podívejte se, na jaký program se můžete těšit.
Budějce se převlékají do vánočního. Co letos nabídne advent ve městě?
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu.
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