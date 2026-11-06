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Brněnští radní rozhodli o úplném konci lanovky i nové funkci exprimátorky

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Noví brněnští radní na své první schůzi udělali krok k ukončení projektu lanovky. Dají odstranit gabionové zdi, které vznikly jako součást přípravy na její stavbu. Zároveň rozhodli o novém angažmá exprimátorky Vaňkové.
Brněnští radní rozhodli o úplném konci lanovky i nové funkci exprimátorky

Brněnští radní rozhodli o úplném konci lanovky i nové funkci exprimátorky

Zdroj: DPMB, profil Markéty Vaňkové
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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