Mediální kurzy v Plzni vede televize blízká politikům. K narozeninám jí přál primátor

Radnice Plzně z městského rozpočtu podporuje mediální výchovu na školách. Paradoxně ji má však na starosti i místní televize ZAK TV, kterou otevřeně chválí plzeňský primátor Roman Zarzycký (ANO) a která od města dostává dlouhodobě zakázky na mediální propagaci. Jednatel a akcionář ZAK TV Radek Novák také v říjnu po komunálních volbách za ODS jednal s primátorem o nové magistrátní koalici.
Končící Rada města Plzně schválila na svém jednání 19. října částku 378 tisíc korun na školní mediální workshopy.
Město Plzeň podporuje podobným způsobem mediální výchovu na školách dlouhodobě. „Chceme naučit žáky čelit nástrahám sociálních sítí a internetu, rozpoznat reálné informace od dezinformací. Lektoři by jim také měli vysvětlit, jak se chránit v kyberprostoru,“ popsala odcházející náměstkyně primátora města Plzně pro školství Lucie Kantorová (ANO).
Novákův web Plzeň.cz poskytl před komunálními volbami bezúplatně reklamní prostor ODS v podobě online banneru v hodnotě 30 tisíc korun. Na dotaz HlídacíPes.org Radek Novák potvrdil, že jiným stranám než své vlastní partaji bezúplatný reklamní prostor neposkytl.
Ta v říjnu kandidovala neúspěšně do Senátu. A protože ji regionální organizace hnutí ANO nenapsala na volitelné místo ani v komunálních volbách, končí také na plzeňské radnici.
Mediální workshopy má mít, tak jako v minulosti, na starosti trojice redakcí – Česká televize, CNN Prima News a plzeňská regionální televize ZAK TV. Právě u ní stojí za to se zastavit podrobněji.
Primátor na oslavě televize
Jak už HlídacíPes.org popsal dříve, ZAK TV má vstřícné vztahy se staronovým plzeňským primátorem Romanem Zarzyckým. Město si u televize pravidelně objednává výrobu pořadů, tedy svou vlastní mediální propagaci, za statisíce korun.
Když letos ZAK TV pořádala ples na oslavu třicátého výročí své existence, přišel jí pogratulovat sám primátor: „Myslím, že to je médium, které si zaslouží naši pozornost, které by se mělo sledovat,“ řekl na oslavě.
Podle plzeňského magistrátu mají mediální workshopy ve školách pomoci žákům poznat, co obnáší profese moderátora, zpravodaje, kameramana nebo zvukaře.
„Cílem je ukázat dětem, že za důvěryhodnou zprávou nestojí pouze kamera a mikrofon, ale také pečlivé ověřování faktů a odpovědnost za zveřejněné informace,“ píše na svém webu sama televize ZAK TV o letošním ročníku workshopů.
Jak ale HlídacíPes.org opakovaně popsal, měla právě ZAK TV v poslední době v novinářských standardech podstatné rezervy.
Logo Patriotů pro Evropu na přání
Příkladem byly nekonfliktní opakované rozhovory se západočeským europoslancem hnutí ANO Ondřejem Knotkem, některé s logem Knotkovy frakce Patrioti pro Evropu, jiné bez loga.
Televize trvala na tom, že Knotek ani frakce za tento obsah neplatili. Jeden z rozhovorů opatřený logem frakce Patriotů však ZAK TV krátce po dotazu HlídacíPes.org stáhla a nahradila verzí bez loga. Na web prý logo nepatřilo, dodala televize s poněkud kuriózním vysvětlením:
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„O opatření toho loga nás požádal pan Knotek, jestli si ho může pro své účely k tomu dát, aby ho měl pro sebe, pochlubit se známým,“ řekl ředitel ZAK TV Zbyněk Chmelík.
Nedostatečně jasné odlišení placeného obsahu od klasických redakčních výstupů se týká i lokálních plzeňských témat.
Příkladem je třeba loňská objednávka městského obvodu Plzeň 4 na prezentaci v anketě „Jak to vidí starostové“. Kromě čtyř vydání ankety zahrnovala i dvě vysílání pořadu Interview na ZAK TV. Opět bez jasného signálu pro diváky, že sledují placený obsah.
Sesterskou televizi ZAK TV v Ústeckém kraji, televizi ÚTV, předloni prověřovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání mimo jiné kvůli neoznačené propagaci politiků hnutí SPD a strany PRO. Vysílací rada se případy začala zabývat poté, co na ně rovněž upozornil HlídacíPes.org a nakonec konstatovala, že televize opakovaně porušila zákon.
RRTV se televize mimo jiné ptala i na to, proč zpravodajský pořad Dobré zprávy z regionů označoval provozovatel symbolem pro umístění produktu (PP), ačkoliv zákon v zpravodajských pořadech umisťování produktů nedovoluje.
Jednatel televize vyjednával o koalici
Kromě toho však stojí za pozornost i vlastnická struktura ZAK TV. Televize patří do portfolia plzeňského podnikatele Radka Nováka, který je zároveň místním výrazným členem ODS. Kromě televize ZAK TV do Novákovy skupiny Euronova Group patří i regionální televize Plzeň TV a web plzen.cz.
Novák šel také s dalšími zástupci ODS bezprostředně po říjnových komunálních volbách vyjednávat o koalici na plzeňský magistrát. Jednání nebyla úspěšná a ODS v Plzni zamířila do opozice. Radek Novák byl ale zvolen do kontrolního výboru zastupitelstva.
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Navzdory své účasti ve vyjednávání o koalici a své pozici člena regionální rady ODS se sám neoznačuje jako politik, ale jako „stranický funkcionář“.
Z výše popsaných souvislostí je zjevné, jak blízko má ZAK TV k plzeňské lokální i regionální politice a lidem, kteří v ní rozhodují. Média, která se sama označují jako zpravodajská, mají přitom politiky především kontrolovat a držet si od nich potřebný odstup. Právě to ale často v regionech díky vzájemným vazbám bývá problém.
Novákův web Plzeň.cz také poskytl před komunálními volbami bezúplatně reklamní prostor ODS v podobě online banneru v hodnotě 30 tisíc korun. Na dotaz HlídacíPes.org Radek Novák potvrdil, že jiným stranám než své vlastní partaji bezúplatný reklamní prostor neposkytl.
Na to, zda politické vazby ZAK TV v souvislosti s pořádáním kurzů mediální výchovy pro školy nepovažuje za problém, bývalá plzeňská radní pro školství Lucie Kantorová přímo neodpověděla:
„Školám neurčujeme, kterou konkrétní společnost či poskytovatele mají využít. Výběr je plně v jejich kompetenci. Jsem přesvědčena, že pedagogové volí takové mediální workshopy a preventivní programy, které považují za pedagogicky smysluplné a přínosné pro své žáky,“ shrnuje obecně.