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Mediální kurzy v Plzni vede televize blízká politikům. K narozeninám jí přál primátor

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Radnice Plzně z městského rozpočtu podporuje mediální výchovu na školách. Paradoxně ji má však na starosti i místní televize ZAK TV, kterou otevřeně chválí plzeňský primátor Roman Zarzycký (ANO) a která od města dostává dlouhodobě zakázky na mediální propagaci. Jednatel a akcionář ZAK TV Radek Novák také v říjnu po komunálních volbách za ODS jednal
profimedia-0726220046

profimedia-0726220046

Zdroj: Současný primátor Plzně Roman Zarzycký v roce 2022. Foto: Martin Polívka / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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