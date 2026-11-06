Obermaierová učí syna platit daně a starat se o sebe. Bojí se, že bez ní nepřežije, je příliš důvěřivý a snadno zranitelný

Když herečka Jaroslava Obermaierová, kterou diváci znají třeba z Ulice,
Blesku řekla, že syna učí platit daně z nemovitosti a financovat režii domu, neznělo to jako rodičovská lekce pro teenagera. VIPŽivot připomíná, že její syn Jaroslav je dospělý muž v invalidním důchodu, který byl celý život citově i finančně navázaný na matku. A ta teď ambulantně dojíždí na chemoterapii na onkologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a sama přiznává, že je jí „strašně mizerně“. Strach, že syn bez ní neobstojí, není abstraktní obava do budoucna. Je to problém, který se řeší teď. Plán, který nezačal až s rakovinou
Obermaierová začala jednat dřív, než přišla diagnóza. Už v červnu 2022
Blesk informoval, že na syna převedla chalupu i veškeré energie a „všechno kolem“, tedy povinnosti spojené s provozem nemovitosti. Důvod formulovala jasně: aby se naučil starat o dům sám. Převod nemovitosti s sebou nese povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí, jak připomíná Finanční správa ČR. Právě tohle je ono „učení daním“, ne školní cvičení, ale reálná správa vlastního majetku. Rakovina plic, ambulantní chemoterapie a výrazná fyzická slabost celý proces zrychlily. Z dlouhodobého plánu se stal akutní úkol.
Přesnou diagnózu svého syna Obermaierová veřejně nikdy neupřesnila. Z dostupných zdrojů vyplývá, že se narodil předčasně, od dětství má zdravotní problémy a pobírá invalidní důchod. Podle
CNN Prima NEWS je na matce závislý citově i finančně; lidé z jejího okolí mluví o depresích a kolapsech. V minulosti přitom Jaroslav pracoval jako ošetřovatel v zařízení pro seniory. Už tehdy ale matka přiznávala, že mu kvůli nízkému platu finančně vypomáhá. Herečka opakovaně zmiňuje, že je syn příliš důvěřivý a hodný. Bojí se, aby nenaletěl podvodníkům. Není to paranoia, policie v posledních letech opakovaně varuje před podvodnými telefonáty a SMS, které se vydávají za úřady. Zdroj fotografie: Nextfoto Co říkají čísla o životě na invalidním důchodu
Průměrný invalidní důchod v Česku se výrazně liší podle stupně. U mužů se pohybuje od necelých 10 800 Kč u prvního stupně až po 18 600 Kč u třetího stupně. Klíčový je ale náklad na bydlení. Normativní nájemné pro jednočlennou domácnost od října 2026 dosahuje v Praze 16 810 Kč, v okrese Benešov 8 136 Kč. Bez vlastního bydlení, příspěvku na bydlení nebo rodinné podpory je samostatné fungování na invalidním důchodu, zvlášť u nižších stupňů, téměř nemožné.
Obermaierová tohle zjevně chápe. Proto synovi převedla střechu nad hlavou. Chalupa znamená, že nebude platit nájem. Otázka je, jestli zvládne platit energie, daně a údržbu sám.
Pro rodiče, kteří řeší podobnou situaci, český právní řád nabízí několik stupňů ochrany:
Nápomoc při rozhodování – nejméně invazivní varianta, kdy důvěrná osoba pomáhá s rozhodnutími, ale nerozhoduje za člověka. Zastoupení členem domácnosti – blízký člověk může jednat jménem zastoupeného v běžných záležitostech. Předběžné prohlášení – člověk si sám dopředu určí, kdo se o něj má postarat a jak, pokud jednou ztratí schopnost rozhodovat. Opatrovnictví – nejsilnější nástroj, který ustanovuje soud. Svěřenský fond – odděluje majetek od osoby a svěřuje jeho správu správci pro určený účel.
Obermaierová veřejně mluví o tom, že chce syna dostat „pod ochranu přátel“. Konkrétní jména nezmiňuje.
Odkládaná samostatnost, vynucený spěch
Příběh Obermaierové není jen o diagnóze a celebritě. Je o situaci, kterou v Česku řeší tisíce rodin: dospělý člověk se zdravotním omezením, závislý na jednom rodiči, bez širší záchranné sítě. Herečka sama v rozhovoru pro PrahaIN
přiznala, že její starobní důchod činí 18 tisíc korun a že hrála hlavně proto, aby finančně utáhla dvě domácnosti. S koncem práce v Ulici a náročnou léčbou se příjmová strana ztenčuje. Majetkově je dnes situace stabilnější než v době, kdy Obermaierová opouštěla pražský byt kvůli vysokému nájmu. Chalupa je synova, garsonka v Praze slouží jako zázemí. Příjmově je ale rovnice křehčí než kdy dřív. Obermaierová neřeší, jestli syn zvládne žít sám. Řeší, aby to zvládl právě teď, dokud mu to ještě může ukázat.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová