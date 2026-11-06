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Obermaierová učí syna platit daně a starat se o sebe. Bojí se, že bez ní nepřežije, je příliš důvěřivý a snadno zranitelný

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Dennívýzva
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Jaroslava Obermaierová převedla na syna chalupu i energie a teď ho učí zvládat úřady, daně a provoz domu. Diagnóza rakoviny plic jen urychlila plán, který začala rozbíhat už před čtyřmi lety.
Jaroslava Obermaierová a syn Jaroslav

Jaroslava Obermaierová a syn Jaroslav

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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