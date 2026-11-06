Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Litoměřické muraly

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Možná, nebo tedy spíš zcela jistě, jste si ve svém okolí všimli velkých nástěnných maleb na zdech. Oproti bohužel častějším nesmyslným čmáranicím však tyto obrazy vyloudí úsměv na tváři. Není totiž malování na zeď jako "malování" na zeď.
Litoměřické muraly

Litoměřické muraly

Zdroj: uvodni.jpeg
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:35

Reklama
Další články z i60.cz
Vyhraje některá z českých tenistek Turnaj mistryň? Tipněte si!
Vyhraje některá z českých tenistek Turnaj mistryň? Tipněte si!
Horoskop na dnešní den: pátek 6. listopadu 2026
Horoskop na dnešní den: pátek 6. listopadu 2026

Pátek přeje lidem. Měsíc je celý den ve Vahách, a tak se do popředí dostávají vztahy, společnost, dohody,...

13. důchod: Valné většině Čechů nárok nevzniká. Některým však ano - ti se mohou radovat z tisíců korun gratis
13. důchod: Valné většině Čechů nárok nevzniká. Některým však ano - ti se mohou radovat z tisíců korun gratis

Důchody u nás patří mezi nejdiskutovanější témata. Někteří senioři berou jen minimální penzi, která činí 9...

S únavou při rakovině pomáhá pohyb lépe než léky
S únavou při rakovině pomáhá pohyb lépe než léky

Zatímco pacienti s nádorovým onemocněním mají při pocitech vyčerpání přirozenou tendenci k pasivnímu...

Světáci, Ucho i Rákosníček. Velká retrospektivní výstava Jiřiny Bohdalové
Světáci, Ucho i Rákosníček. Velká retrospektivní výstava Jiřiny Bohdalové

V Galerii Tančící dům byla otevřena výstava „JIŘINA – 90 let pořád ve hře“. Jiřina Bohdalová nechá v rámci...

Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
i60.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.