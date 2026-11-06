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Zvlhčovač vzduchu v zimě: Proč bílý prach a stojatá voda ničí plíce

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Suchý vzduch po začátku topné sezóny dráždí sliznice a nutí k nákupu zvlhčovačů. Nesprávný typ přístroje nebo zanedbaná hygiena nádržky ale do místnosti vhání nebezpečný minerální prach a mikroskopické bakterie přímo do dýchacích cest.
Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu vypouštějící jemnou vodní mlhu v obytném prostoru

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu vypouštějící jemnou vodní mlhu v obytném prostoru

Zdroj: Shixart1985 / Wikimedia CC BY 2.0
Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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