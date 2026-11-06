Únosce držel souseda 26 let pod padacími dveřmi ve sklepě. Prozradil ho dědický spor jeho vlastního bratra

Neděle 12. května 2024, kolem osmé večer. Četníci v obci El Guedid v alžírské provincii Džilfa vstupují do domu jednašedesátiletého souseda. V hospodářské části, kde muž choval ovce, odhrnují balíky sena. Pod nimi je podle popisu médií skrytý poklop a za ním muž, kterého jeho blízcí víc než dvě desetiletí pokládali za mrtvého. Pětačtyřicetiletý Omar Bin Omran zmizel v dubnu 1998 jako mladík. Policie ho našla zhruba 100 až 200 metrů od rodného prahu. Rodina celé roky objížděla zemi a pátrala po stopách, zatímco ta nejpodstatnější vedla přes ulici. Na celém případu podle nás nejvíc mrazí právě tohle: odpověď nespočívala v nepřehledném chaosu válečných let, ležela v sousedství, kolem kterého lidé denně chodili.
Válka jako dokonalé alibi: proč Omara nikdo nehledal za sousedovým plotem
Alžírsko prožívalo v letech 1992 až 2002 krvavý konflikt mezi státem a islamistickými ozbrojenými skupinami. Podle deníku The National si vyžádal téměř 200 tisíc mrtvých a zhruba 15 tisíc lidí beze stopy zmizelo. Když se v roce 1998 ztratil devatenáctiletý Omar, nabízelo se vysvětlení, které tehdy dávalo smysl tisícům rodin: padl do rukou ozbrojenců.
Příbuzní se ovšem nevzdali hned. Hledali po celé zemi a vystupovali v televizi. Omarova matka se podle alžírského listu Echorouk dvakrát objevila v pořadu státní televize věnovaném pohřešovaným a jezdila za každou zmínkou, která se k ní donesla. Do posledního dne věřila, že syn žije. Zemřela v roce 2013 a krátce předtím prý prosila příbuzné, ať v pátrání pokračují. Do chvíle, kdy se ukázalo, že měla pravdu a syn byl celou dobu nablízku, tehdy zbývalo jedenáct let.
Do skládačky patří ještě jeden znepokojivý dílek. Omarův pes se podle alžírských médií i The National po jeho zmizení zhruba měsíc držel u domu podezřelého. Echorouk uvádí, že zvíře bylo nakonec zabito a jeho tělo pohozeno před domem Omarovy rodiny, část zahraničního tisku hovoří o otravě. Proč pes zemřel, žádný zdroj s jistotou neuvádí. Dá se však předpokládat, že zvíře upozorňovalo na místo, které měl únosce zájem skrýt. Rodina si na tuto epizodu podle Echorouk vzpomněla teprve v květnu 2024.
Padací dveře pod senem a „kouzlo“, které nedovolilo volat o pomoc
Úkryt nepůsobil nijak nápadně. Ovčín, sklad, seno, běžné zázemí venkovské usedlosti. Agentura AFP popsala místo nálezu jako ovčín, v němž byl Omar ukrytý pod kupami sena. Echorouk ze soudní síně popisuje díru ve skladu zamaskovanou velkým množstvím slisovaných balíků. Zahraniční weby k tomu přidávají obraz skrytého poklopu pod ovčím kotcem.
Jak přežil? Soudní reportáž Echorouk naznačuje, že Omar u věznitele pracoval a staral se o jeho ovce. Musel tedy dostávat jídlo i vodu a měl přinejmenším omezenou možnost pohybu. Podrobnosti o každodenním režimu, hygieně či stravě však veřejné prameny nepřinášejí.
Na otázku, proč neutekl, odpověděl sám Omar podle alžírských médií slovy, která zní spíš jako lidová pověst: věznitel ho měl spoutat „kouzlem“. Advokát oběti před soudem popsal, že Omarovi při pokusu o odchod údajně vypovídaly službu části těla. Zároveň připustil, že hmotný důkaz nějaké čarodějné moci neexistuje. Echorouk dodává, že hlavní obžalovaný měl v okolí pověst člověka spojovaného s praktikami označovanými za čarodějnictví. Úřady v prvních oznámeních motiv nezveřejnily. Z dostupných informací vyplývá obraz dlouhodobé psychické nadvlády, strachu a závislosti na pachateli, kterou si oběť vysvětlovala jazykem pověr.
Facebookový příspěvek z rodinné hádky otevřel případ po čtvrtstoletí
Případ by možná dál dřímal v kartotéce nezvěstných, kdyby se pachatel nepohádal s vlastní rodinou. Na sociální síti se objevil příspěvek, podle něhož je pohřešovaný Omar v domě souseda. Podle řady zahraničních médií za ním stál sourozenec podezřelého, s nímž se muž přel o dědictví. Echorouk uvádí, že sdělení vyšlo ve facebookové skupině a pisatel ho později v dalším příspěvku označil za výmysl vzniklý z rodinných rozmíšek s únoscem.
Pozdě. Omarovi příbuzní vzali zprávu vážně a obrátili se na četnictvo. Následovala stížnost, prohlídka domu a nález. Prokuratura v Džilfě ve svém oznámení, jež převzal alžírský portál Awras, uvedla, že 61letý majitel domu byl zadržen.
Doživotí v Džilfě: soud odmítl verzi o dobrovolném pobytu
Vyšetřování se nezastavilo u jednoho muže. The National s odkazem na alžírskou soudní radu informoval o osmi obviněných. Šest skončilo ve vazbě, dva pod soudním dohledem. Hlavní podezřelý čelil obvinění z únosu, vylákání, nezákonného zadržování a obchodování s člověkem ve zranitelném stavu. Ostatním se kladlo za vinu napomáhání při utajování místa věznění a neoznámení trestného činu.
Obhajoba se před soudem pokusila prosadit verzi, že Omar zůstával v domě z vlastní vůle. Soud ji smetl. Dne 6. listopadu 2024 vynesl trestní soud při soudní radě v Džilfě nad hlavním obžalovaným doživotní trest. Shodně o tom informovaly deníky Echorouk i Ennahar.
Tresty pro ostatní podle Echorouk:
Obžalovaní Trest Hlavní obžalovaný doživotí Jeho sestra 6 měsíců nepodmíněně Šest dalších osob 12 měsíců, z toho 6 nepodmíněně Dvě osoby zproštěny obžaloby
Omar po nálezu podle alžírského ministerstva spravedlnosti dostával lékařskou a psychologickou péči. Příbuzný v květnu 2024 deníku The National řekl, že je fyzicky v dobrém stavu a dochází na terapii. Listopadové líčení ovšem podle Echorouk odhalilo psychické potíže a přetrvávající úzkost. Novější veřejné informace o jeho zdraví k dispozici nejsou.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková