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Čeští vojáci mění maskování. Vědci z liberecké univerzity jsou u toho

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Dennívýzva
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Po více než třiceti letech převlékne česká armáda své vojáky do uniforem s novou sedmibarevnou kamufláží. Na novém maskovacím vzoru a zároveň rozsáhlém projektu MAD21 spolupracovala s armádou i Technická univerzita v Liberci.
Čeští vojáci mění maskování. Vědci z liberecké univerzity jsou u toho

Čeští vojáci mění maskování. Vědci z liberecké univerzity jsou u toho

Zdroj: Technická univerzita v Liberci
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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