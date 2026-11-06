Barcelona přestala propagovat vlastní památky. Algoritmus teď filtruje turisty podle zájmů a přesměrovává je do prázdných čtvrtí

Kdo dnes otevře oficiální městský portál a čeká jako první položku Gaudího chrám, odejde překvapený. Barcelona přestavěla svou digitální výlohu tak, aby návštěvníka zasáhla ještě před nákupem letenky a vstupenky, ve chvíli, kdy si teprve skládá plán cesty. Zákazy ani závory nepotřebuje. Stačí jí rozhodovat o tom, co se člověku zobrazí nahoře a co až po dlouhém posouvání dolů. Tahle páka je nenápadná, ale v době, kdy cesty plánujeme hlavně podle obrazovky, mimořádně účinná.
This is Barcelona: průvodce, který se ptá dřív, než něco nabídne
Platforma
This is Barcelona začíná otázkou. Uživatel si zvolí profil, například „sofistikovaný cestovatel“, „městský puls“, „jsem tu poprvé“ nebo „nechám si poradit“. Potom zúží výběr podle zájmů: architektura, umění, gastronomie, hudba, muzea, sport, nákupy. Přidá termín cesty, typ místa, nároky na bezbariérovost, ohled na udržitelnost a konkrétní městský obvod.
Podle magazínu Wanderlust, který o spuštění chytré verze informoval 30. září 2026, systém srovnává chování uživatele s chováním milionů dalších, učí se z jeho vyhledávání a doporučení průběžně dolaďuje. Obsah přitom předem vybírají místní odborníci. Výsledkem je kombinace redakční ruky a strojového učení. Platforma navrhuje časy, kdy jsou atrakce méně vytížené, hlídá dostupnost oblíbených akcí a upozorňuje na slevy.
Pod povrchem běží i prodejní vrstva postavená na Adobe Commerce Cloud. Doporučení tak může během pár kliknutí skončit zakoupenou vstupenkou nebo zážitkem. Město tím drží v rukou celou cestu od inspirace po platbu.
Celé to začalo v létě 2024. Turisme de Barcelona tehdy oznámilo, že po patnácti letech končí s obecnou značkou VisitBarcelona. Starý portál z roku 2009 měl v té době 2,62 milionu uživatelů a 8,1 milionu návštěv. Nový slogan se poprvé objevil 22. srpna 2024 při jachtařském Americkém poháru. Akční plán z prosince téhož roku pak slíbil přerod v digitální doporučovací službu během roku 2026. Ten slib se naplnil na podzim.
Sagrada Família až na dalších stranách výsledků
Nejvýmluvnějším důkazem nového přístupu je pořadí. Podle deníku The Independent, který o modelu přirovnávaném k Netflixu hovořil s ředitelem Turisme de Barcelona Mateuem Hernándezem, platforma upřednostňuje akce, festivaly, vernisáže a prohlídky před samostatně stojícími památkami. Méně známá místa vyskakují výš. Sagrada Família, nejnavštěvovanější cíl celého města, skončila o několik stran níž.
Čísla vysvětlují proč. Bazilika podle vlastní výroční zprávy přivítala v roce 2025 přesně 4 877 567 lidí a utržila zhruba 3,4 miliardy Kč. Barcelonská turistická observatoř napočítala ve městě za stejný rok 16 milionů turistů, v širší destinaci 26,1 milionu. Letiště odbavilo přes 57,4 milionu cestujících a do přístavu připlulo 895 výletních lodí. Ekonomický přínos turismu vyčíslila zpráva
barcelonské turistické observatoře na zhruba 351 miliard Kč.
Takový nápor se nevejde do pár ulic. Radnice vede seznam šestnácti „vysoce frekventovaných prostorů“. Patří do něj Sagrada Família, Park Güell, tržnice Boqueria a Rambla, ale také Barceloneta, Sant Antoni, Montjuïc s Poble-sec, Glòries, Rambla del Poblenou nebo Parc del Fòrum. Městská strategie přiznává, že část místních přestala na Ramblu, k Sagradě, na Plaça Catalunya či Passeig de Gràcia vůbec chodit. Mezi negativy turismu obyvatelé uvádějí hlavně přeplněnost (23,6 %), dražší bydlení (16,2 %) a celkový růst cen (14,7 %).
Kam tedy algoritmus pozornost odklání? Web pracuje se všemi obvody od Ciutat Vella přes Gràcii po Nou Barris a Sant Andreu a k tomu nabízí výlety za hranice města. Radnice současně vkládá peníze do míst mimo hlavní trasy: laboratoře pouličního umění v Nou Barris, kulturního areálu Fabra i Coats, kláštera v Pedralbes, přírodního parku Collserola nebo pobřeží u řeky Besòs. Poptávka se tak rozkládá do více center, termínů a témat.
Podle nás je to chytřejší tah než jakýkoli zákaz. Kdo přijíždí s jasným seznamem ikon, dostane se k nim dál. Kdo dá městu prostor, odveze si lepší plán, než jaký by mu poskládal přeplněný Instagram.
Turistická daň, konec turistických bytů a hlídané autobusy
Platforma představuje měkkou vrstvu. Pod ní leží tvrdá regulace, která návštěvu prodražuje a omezuje. Od 1. dubna 2026 platí v Barceloně nové sazby složené z regionální daně a městského příplatku. Přehled zveřejňuje
katalánská daňová agentura:
Typ ubytování Celkem za osobu a noc Hotel 5* cca 300 Kč Turistický byt cca 240 Kč Hotel 4* cca 210 Kč Kempy a ostatní zařízení cca 175 Kč Hostel pro mládež cca 150 Kč
Tím to nekončí. Městský příplatek dnes činí zhruba 125 Kč, od dubna 2027 vzroste na 150 Kč a o rok později na 175 Kč. U pětihvězdičkového hotelu tak celková částka do jara 2028 vyšplhá zhruba na 350 Kč za osobu a noc.
Ještě razantnější je zásah do bydlení. Barcelona neobnoví licence 10 101 turistických bytů. Podle městského bytového konsorcia jich v listopadu 2028 nemá ve městě zůstat ani jeden a uvolněné prostory se mají vrátit místním. Krátkodobý pronájem přes platformy typu Airbnb tím v katalánské metropoli prakticky zaniká.
Třetím pilířem je doprava. Systém Zona Bus 4.0 omezuje denní počet povolených turistických autobusů, určuje jim prostor i čas, přesouvá zastávky a sleduje parkování v reálném čase. Město navíc může jednotlivé zastávky zapínat a vypínat podle aktuální potřeby.
Algoritmus sám nikomu vstup nezakazuje. Doporučuje, řadí a zviditelňuje. Zakazovat a zdražovat mají na starosti jiné nástroje. Teprve dohromady ale skládají ucelenou strategii: méně levných krátkých pobytů, víc návštěvníků, kteří utrácejí za kulturu a jídlo a rozprostřou se po celém městě.
Co to znamená pro Čechy, kteří létají na víkend
Barcelona patří mezi oblíbené cíle z Prahy. Z Letiště Václava Havla na ni létají Vueling, Ryanair a Smartwings, podle přehledu Directflights aktuálně zhruba 26 přímých spojů týdně s délkou letu kolem dvou a půl hodiny. Prodloužený víkend je proto snadno dosažitelný, jen zdražuje.
Pro dvojici ve čtyřhvězdičkovém hotelu znamenají tři noci jen na turistické dani zhruba 1 260 Kč. V apartmánu by to bylo asi 1 440 Kč, pokud se legální turistický byt ještě vůbec podaří sehnat.
Největší past ale číhá u Sagrady. Oficiální informace baziliky jsou jednoznačné: vstupenky se prodávají online zhruba dva měsíce dopředu, platí jen na zvolený čas a kdo dorazí pozdě, dovnitř se nedostane. Na místě lze koupit lístek pouze přes QR kód a jen podle volné kapacity. Nezávislý sledovací web Sagrada Watcher uváděl 3. listopadu 2026 všechny termíny do 16. listopadu jako vyprodané nebo skoro vyprodané, vrácené lístky mizely během minut. Od února navíc bazilika zavedla ranní hodinu zklidnění: mezi devátou a desátou se audiovýklad poslouchá výhradně ve sluchátkách.
Prakticky tedy doporučujeme rezervovat ikony co nejdřív a zbytek pobytu plánovat přes městskou platformu podle termínu. Koncert v Gràcii, gastronomický festival nebo vernisáž v Poblenou dokážou nabídnout víc než druhá fronta před slavnou fasádou. Daní za to bude o něco menší spontánnost, protože výběr do velké míry řídí město.
Benátky vybírají vstupné, Amsterdam zakazuje, Barcelona třídí
Evropská centra masového turismu sahají po různých nástrojích. Benátky zkoušejí vstupné pro jednodenní návštěvníky. Letošní zkušební období skončilo 27. července a nová pravidla mají vyjít do konce roku. Amsterdam volí restrikce: turistická daň dosahuje 12,5 % z ceny noclehu bez DPH, pasažér výletní lodi zaplatí zhruba 375 Kč denně a radnice omezuje hospodské tahy, říční plavby i výstavbu hotelů.
Praha vybírá poplatek 50 Kč za osobu a noc a ve strategii na roky 2024 až 2027 počítá s přesouváním návštěvníků mimo historické jádro, mimo jiné přes Prague Visitor Pass. Polovinu výnosu z poplatku má vracet do cestovního ruchu.
Barcelona jde nejdál v kombinaci. Spojuje daně, likvidaci turistických bytů, řízení autobusů a personalizovaný web, který rozhoduje o viditelnosti. Dá se čekat, že tuhle mozaiku budou další města kopírovat, protože pracuje s chováním turisty ještě doma u počítače. Slabým místem zůstává průhlednost. Pravidla řazení ani nezávislý audit algoritmu zveřejněny nejsou a podniky, které se propadnou na třetí stranu, se budou ptát proč. Radnice přitom má čím úspěch měřit: třicet indikátorů udržitelnosti, observatoř sledující zvyky turistů od roku 1989 a mobilní data o pohybu ve frekventovaných zónách.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková