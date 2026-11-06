Apple začne kontrolovat veřejné odkazy z iCloudu. Za škodlivý obsah hrozí i blokace účtu

Foto: Magnific
Apple začne kontrolovat obsah, který uživatelé veřejně sdílejí prostřednictvím služby iCloud. Novinku společnost potvrdila v dokumentaci k připravovaným aktualizacím iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 a visionOS 27.3. Kontroly se zaměří na fotografie a soubory zpřístupněné komukoliv prostřednictvím odkazu. Pokud Apple vyhodnotí obsah jako škodlivý, vyhrazuje si právo jej odstranit a v závažných případech dokonce zablokovat uživatelský účet.
Změna se týká poměrně běžného způsobu sdílení. Uživatel například nahraje fotografie do Fotek na iCloudu nebo dokument do iCloud Drivu a vytvoří odkaz, který pošle rodině, kolegům či známým. Pokud zvolí možnost umožňující přístup komukoliv s odkazem, nebude už obsah pouze zpřístupněn příjemcům, ale stane se také předmětem kontroly ze strany Applu.
Důležitý je přitom rozdíl mezi veřejným a soukromým sdílením. Nové opatření se podle zveřejněné dokumentace nevztahuje plošně na všechny fotografie, dokumenty ani ostatní data uložená na iCloudu.
iCloud
Foto: Magnific
Co bude Apple kontrolovat? Přesná pravidla zatím neprozradil
Apple uvádí, že cílem kontrol je odhalování škodlivého obsahu. Co přesně pod tímto označením rozumí, ale zatím nevysvětlil. Není tedy jasné, zda se opatření zaměří především na nelegální materiály, škodlivé soubory a další bezpečnostní hrozby, nebo zda bude zahrnovat i širší okruh problematického obsahu.
Společnost rovněž neupřesnila technický způsob prověřování. Nevíme, jestli půjde výhradně o automatizované systémy, zda se do procesu zapojí lidští pracovníci nebo jak bude probíhat případné přezkoumání chybně označeného souboru.
Nejasnosti panují také kolem starších odkazů.
Apple výslovně nepotvrdil, zda bude zpětně kontrolovat i obsah, který uživatelé veřejně sdíleli před vydáním příslušných aktualizací.
Zveřejněná pravidla nicméně počítají s poměrně přísnými důsledky. Pokud společnost vyhodnotí obsah jako škodlivý, může jej podle svých podmínek přesunout, odmítnout, upravit nebo odstranit. V krajních případech si vyhrazuje také možnost zablokovat účet Apple, znemožnit vytvoření nového účtu se stejnou e-mailovou adresou či telefonním číslem nebo kontaktovat orgány činné v trestním řízení.
Neznamená to ovšem, že každý problematický soubor automaticky povede ke ztrátě účtu. Apple popisuje možnosti, které si vyhrazuje, nikoliv pevně stanovený postup pro jednotlivé případy.
Soukromé fotografie nejsou cílem. Rozhoduje způsob sdílení
Pro běžné uživatele je zásadní, že opatření míří na možnost sdílení označovanou jako „Anyone with the Link“, tedy přístup pro kohokoliv, kdo má příslušný odkaz. Samotné používání iCloudu nebo ukládání fotografií do cloudu automaticky neznamená, že se jejich obsah dostane do nově oznámeného kontrolního procesu.
Apple současně připomíná jednu důležitou vlastnost veřejných odkazů. Obsah sdílený tímto způsobem není chráněn koncovým šifrováním, a to ani tehdy, pokud má uživatel aktivovanou pokročilou ochranu dat Advanced Data Protection.
Nejde přitom o nově oznámené odstranění šifrování ze všech souborů na iCloudu. Veřejně zpřístupněný obsah již z principu funguje jinak než soukromá data chráněná koncovým šifrováním. Apple nyní především oznamuje, že této dostupnosti využije k prověřování sdílených položek.
Pokud tedy chcete fotografie nebo dokumenty poslat pouze konkrétním lidem, je vhodnější použít možnost „People you choose“, která omezuje přístup na vybrané a schválené příjemce. U souborů je možné také odeslat přímo jejich kopii místo vytváření veřejného odkazu. Konkrétní ochrana dat pak závisí na použité službě a nastavení sdílení.
Právě zde spočívá největší praktický rozdíl. Odkaz určený komukoliv s jeho znalostí je pohodlný například při předávání většího množství fotografií. Současně ale poskytuje menší kontrolu nad tím, kdo může obsah otevřít. Jeho veřejné sdílení proto není vhodné zaměňovat za soukromé předání souboru jednomu konkrétnímu člověku.
Nové kontroly mají být součástí systémových verzí 27.3, jejichž veřejné vydání se očekává v prosinci 2026. Zda Apple do té doby podrobněji vysvětlí pravidla hodnocení obsahu a možnosti odvolání proti případnému zásahu, zatím není známo. Právě tyto informace budou důležité pro posouzení, jak výrazně se nové opatření skutečně dotkne běžných uživatelů iCloudu.
Zdroje:
https://support.apple.com/en-us/149168 https://www.macrumors.com/2026/11/04/ios-27-3-icloud-link-check