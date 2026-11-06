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Maria Montessori byla třikrát nominována na Nobelovu cenu, ale svět zná jen její školy. Svého syna přitom dala k adopci

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Svět ji zná jako autorku školní metody. Maria Montessori byla také lékařka, bojovnice za práva žen a v letech 1949 až 1951 třikrát kandidátka na Nobelovu cenu míru.
Maria Montessori byla třikrát nominována na Nobelovu cenu, ale svět zná jen její školy. Svého syna přitom dala k adopci

Maria Montessori byla třikrát nominována na Nobelovu cenu, ale svět zná jen její školy. Svého syna přitom dala k adopci

Zdroj: Picryl
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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