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Vyhraje některá z českých tenistek Turnaj mistryň? Tipněte si!

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Ve dnech 8.-15. listopadu se v americkém Indian Wells utkají nejlepších tenistky letošní sezóny. V Turnaji mistryň nastoupí ve dvouhrách Češky Karolína Muchová a Linda Nosková a ve čtyřhře Kateřina Siniaková. Uspěje některá z nich? Tipněte si v naší tenisové tipovačce.
Vyhraje některá z českých tenistek Turnaj mistryň? Tipněte si!

Vyhraje některá z českých tenistek Turnaj mistryň? Tipněte si!

Zdroj: cd70f0c77d817250ebcae54aded68b6f/nickype-tennis-racket-8802097-1280.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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