Vyhraje některá z českých tenistek Turnaj mistryň? Tipněte si!

Všechny tři české tenistky už znají los pro nadcházející Turnaj mistryň v Indian Wells. Linda Nosková se na Turnaj mistryň kvalifikovala poprvé v kariéře. Místo mezi nejlepší osmičkou si zajistila především triumfem ve Wimbledonu, kde získala svůj premiérový grandslamový titul. Ve skupině se utká se světovou jedničkou a obhájkyní titulu Rybakinovou, a dále vyzve Američanky Gauffovou a Pegulaovou.
Karolína Muchová se na Turnaji mistryň kvalifikovala podruhé, ale před třemi lety kvůli zranění nemohla nastoupit. Letos má ve skupině světovou dvojku Arynu Sabalenkovou, se kterou turnaj otevře a násedovat budou zápasy s Ruskou Andrejevovou a Ukrajinkou Svitolinovou.
Kateřina Siniaková letos získala s parťačkou Townsendovou dva grandslamové tituly. Je už řadu měsíců světovou jedničkou v deblu.
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Tipovací soutěže se může zúčastnit každý registrovaný čtenář, který bude soutěžit pod svým jménem, anonymní profily (přezdívky) či vícečetné profily nejsou přípustné. Rovněž není přípustné, aby z jedné I.P. adresy soutěžilo více soutěžících (to platí i pro rodinné příslušníky).
Soutěžící odpovídají na vypsané tipovací příležitosti. Tipovat lze vždy až do zahájení jednotlivých duelů (uváděno v SEČ). Za správný tip obdrží soutěžící body (počet bodů uveden u tipovací příležitosti). Body se postupně sčítají, vyhrávají soutěžící s největším počtem bodů, které se sečtou po skončení tenisového turnaje.
Všechny odpovědi (vyjma tipu na vítěze) musí být číselné, tedy např. na otázku "Porazí Karolína Muchová Bělorusku Sabalenkovou?" (ANO 1, NE 2)", uvedete číslo 1, pokud si myslíte, že zvítězí Alcaraz, pokud si myslíte, že Ne, tak dáte číslo 2. Na otázku např. "Jakým poměrem skončí duel mezi Muchovou a Sabalenkovou?" můžete odpovědět buď 2:0 nebo 2:1. Mezi čísly a dvojtečkou nedávejte mezeru!
POZOR - špatně zapsaný tip nebude uznán ani redakcí opraven! Pokud některý z tenistů zápas skrečuje, celý tip je stornován a body se nezapočítávají.
Tři soutěžící s největším počtem bodů obdrží od redakce knižní ceny. Při rovnosti bodů více soutěžících rozhodne o třech vítězích los.
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