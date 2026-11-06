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V sobotu ve 20:00 začne mýtická výprava za záchranou světa: Nova Cinema vytáhne největší fantasy epos historie

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V hlubinách mýtického světa se probudilo prastaré zlo a osud celého lidstva padl na ramena té nejméně pravděpodobné bytosti. Jeden z nejúspěšnějších filmových projektů historie riskoval naprosto všechno a proměnil skromný rozpočet v gigantický triumf. Zjistěte, jaké neuvěřitelné překážky provázely natáčení legendárního díla, které i dnes dosahuje na 91 % v diváckých žebříčcích.
V sobotu ve 20:00 začne mýtická výprava za záchranou světa: Nova Cinema vytáhne největší fantasy epos historie

V sobotu ve 20:00 začne mýtická výprava za záchranou světa: Nova Cinema vytáhne největší fantasy epos historie

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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