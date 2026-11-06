V sobotu ve 20:00 začne mýtická výprava za záchranou světa: Nova Cinema vytáhne největší fantasy epos historie

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Příběh začíná v momentě, kdy nechtěné dědictví v podobě nenápadného zlatého prstenu připadne drobnému hrdinovi. Tento nenápadný předmět v sobě skrývá nepředstavitelnou moc schopnou uvrhnout celý svět do věčné temnoty.
Aby bylo zabráněno Temnému pánu v dokončení jeho zkázy, musí se nesourodá družina vydat na smrtonosnou pouť do samotného srdce nepřítele. Cesta vede skrz temné hvozdy, zapomenuté podzemní říše a nebezpečné stíny zrady.
Největší hrozba však nečíhá v okolních monstrech, ale v samotném pokušení magického artefaktu. Napětí a bezmoc se mísí s obrovskou nadějí, což vytváří neopakovatelnou atmosféru, která přikovala k obrazovkám celé generace.
Riskantní investice, která zachránila filmové studio
Výrobní rozpočet 93 milionů USD v roce 2001 odpovídá v přepočtu na kupní sílu roku 2026 přibližně 165 milionům USD. Film v kinech celosvětově utržil 897,5 milionu USD, což z něj udělalo 2. nejvýdělečnější snímek svého roku a vygenerovalo téměř desetinásobek vložených prostředků.
Tento obrovský komerční úspěch doslova uchránil tehdy riskující studio New Line Cinema před bankrotem. Odborná porota i diváci byli nadšeni. Snímek si vysloužil neuvěřitelných 13 nominací na Oscara, z nichž 4 proměnil ve vítězství – za nejlepší kameru, vizuální efekty, hudbu a masky.
Na portálu Kinobox.cz si film drží fantastické hodnocení 91 %.
Návrat legendy: Pán prstenů: Společenstvo prstenu
Tímto monumentálním dílem není nic jiného než kultovní snímek Pán prstenů: Společenstvo prstenu z roku 2001 (s českou premiérou 10. ledna 2002), který režijně vedl vizionář Peter Jackson. Celý projekt vznikal v divokých scenériích Nového Zélandu a USA.
Režisér Jackson v retrospektivním rozhovoru pro časopis Empire s odstupem času přiznal: „Co jsme si tehdy sakra mysleli? Vpřed nás poháněl mladický entuziasmus a naivita. Dnes si takhle masivní a riskantní projekt bez moderních digitálních berliček dokážeme jen stěží představit.“
Herecké obsazení se stalo ikonickým, ačkoliv klíčové role provázely dramatické změny. Představitel hraničáře Aragorna, Viggo Mortensen, naskočil do natáčení až v jeho průběhu jako narychlo sehnaná náhrada. Původně byl totiž do role obsazen Stuart Townsend, který již prošel dvoutýdenním tréninkem, ale režisér těsně před první klapkou rozhodl, že je pro roli Aragorna příliš mladý.
Zákulisní nehody, maximální oddanost a věčné pouto
Viggo Mortensen vzal svou roli s naprostým pohlcením. Většinu náročných kaskadérských kousků prováděl sám, neustále u sebe nosil meč kvůli sžití s postavou a po natáčení si dokonce odkoupil jednoho z koní, na kterých ve filmu jezdil.
Skutečné emoce a neplánované momenty dodaly filmu neopakovatelné kouzlo. Když se Ian McKellen v roli čaroděje Gandalfa při vstupu do hobití nory praštil hlavou o dřevěný trám, nešlo o scénář, ale o skutečnou nehodu. Režisér Peter Jackson byl však z jeho pohotové reakce v roli tak nadšený, že scénu nechal ve finálním střihu.
Náročné natáčení vytvořilo mezi herci nerozlučné přátelství. Představitelé devíti členů Společenstva si na památku společně strávených útrap nechali vytvořit společné tetování v podobě elfského symbolu pro číslovku 9.
Zdroj: youtube.com
Dědictví, které přetrvalo věky
Slova jednoho z věrných diváků mluví za vše: „Pán prstenů: Společenstvo prstenu se už navždy zapsal tučným písmem do srdcí všech fanoušků fantasy. Jackson stvořil něco neuvěřitelného a dechberoucího – casting, výprava, vizuální efekty i atmosférická hudba Howarda Shorea představují naprostý vrchol kinematografie.“
Nenechte si ujít tento neopakovatelný filmový zážitek přímo ve vašem obýváku. Snímek si můžete vychutnat v sobotu 7. 11. 2026 od 20:00 do 23:35 na stanici Nova Cinema. Který moment z trilogie vás dojal nejvíc a proč právě ten?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, kinobox.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský