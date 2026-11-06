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Výchovné se má znovu změnit už od ledna. Částka 65 tisíc ale nebude měsíčním příspěvkem

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Pravidla ocenění péče o děti v důchodu se mají znovu změnit, přestože část dříve schválené reformy začne platit teprve od ledna 2027. Nově představený záměr počítá s nahrazením výchovného u budoucích důchodců zvýhodněným výpočtem péče do tří let věku dítěte. Dosavadním příjemcům by výchovné zůstalo a opět by se valorizovalo. Ke konci října ale stále jde o připravovanou změnu, nikoli o již účinné pravidlo.
Ilustrační obrázek.

Ilustrační obrázek.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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