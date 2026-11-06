Výchovné se má znovu změnit už od ledna. Částka 65 tisíc ale nebude měsíčním příspěvkem

Největší pozornost vyvolává částka 65 tisíc korun měsíčně, s níž návrh pracuje. Nejde o peníze, které by rodič dostával za každý měsíc péče na účet, ani o takto vysoký budoucí důchod. Částka má sloužit jako fiktivní příjem pro důchodový výpočet. Stát by za příslušné období při stanovení penze zohlednil výdělek, kterého rodič nemusel skutečně dosahovat, protože místo zaměstnání pečoval o malé dítě.
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Dosavadní reforma už má vlastní pravidla
Podle dříve schválené úpravy se u důchodů přiznávaných od roku 2027 mění ocenění prvních dvou vychovaných dětí. Za dobu péče do tří let má být použit rodinný vyměřovací základ odpovídající průměrné mzdě. Pokud by takové ocenění vyšlo méně výhodně než výchovné, má nastoupit příznivější varianta. Za třetí a každé další vychované dítě dosavadní úprava ponechává samostatné zvýšení o 500 korun měsíčně, pokud jsou splněny zákonné podmínky.
Součástí této reformy je také změna valorizace. Od ledna 2027 se má při zvyšování procentní výměry nejprve odečíst 500 korun za každé vychované dítě, zvýšit zbývající část a následně nezvýšené výchovné znovu přičíst. To neznamená, že stávající důchodce o příslušné peníze přijde. Znamená to, že tato vyčleněná část nebude růst stejným způsobem jako zbytek procentní výměry. Právě do tohoto už stanoveného mechanismu nyní zasahuje nový záměr.
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Nový návrh míří na vyšší ocenění péče
Koncem října představené řešení počítá s fiktivním příjmem nejméně 65 tisíc korun měsíčně za příslušnou péči do tří let věku dítěte. Pokud by průměrná mzda tuto hranici převýšila, mělo by se vycházet z vyšší hodnoty. U nově přiznávaných důchodů by tento postup nahradil samostatné výchovné. U penzí, v nichž už bylo výchovné přiznáno, se naopak navrhuje obnovit jeho pravidelné zvyšování.
Z těchto základních parametrů však nelze vypočítat, o kolik konkrétnímu člověku penze vzroste. Výsledek závisí na délce a době péče, celkovém průběhu pojištění, předchozích příjmech i na pravidlech důchodového výpočtu. Fiktivní výdělek se nestává samostatnou měsíční dávkou. Promítá se do širšího výpočtu, ve kterém se příjmy přepočítávají a redukují. Stejný vstupní údaj proto nemusí přinést stejný přírůstek lidem s rozdílnými pracovními životopisy.
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Rozhodující bude schválené znění zákona
Zvláštní význam mají přechodná ustanovení. Ta musí určit, na které nově přiznané důchody se změna vztáhne, jak se posoudí jednotlivá období péče a jak se vyřeší vztah ke stávajícím pravidlům. Pouhé politické oznámení neodpovídá na všechny situace, které mohou při vyřizování žádostí nastat. Dokud není legislativní proces dokončen, nelze z veřejně představeného záměru dělat závazný příslib konkrétní částky pro každého rodiče.
Rozdílné zacházení se může týkat už samotného okamžiku přiznání důchodu. Není proto správné spojovat do jedné skupiny všechny lidi, kteří vychovali děti. Jinou situaci má příjemce již přiznané penze a jinou člověk, který žádost teprve připravuje. U nového důchodu navíc nevstupuje do výpočtu pouze ocenění péče, ale i parametry platné pro daný rok. Porovnat dva termíny odchodu proto znamená posoudit celý výpočet, nikoli izolovaně jednu položku.
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Předčasný důchod má vlastní podmínky
Obava ze změny výchovného sama o sobě není dostatečným důvodem pro urychlený odchod do předčasného důchodu. Ten má vlastní podmínky a jeho krácení může ovlivňovat příjem dlouhodobě. Získání jedné výhody by tak mohlo být vykoupeno jinou, podstatnější ztrátou. Smysluplné porovnání musí zahrnovat dobu pojištění, konkrétní datum přiznání, případné omezení výdělečné činnosti i očekávanou výši celé penze podle skutečně platných pravidel.
Připravované změny se navíc netýkají stejné podpory jako rodičovský příspěvek vyplácený rodinám s malými dětmi. Výchovné a rodinný vyměřovací základ řeší až ocenění dřívější péče při stanovení důchodu. Rodičovský příspěvek má jiný účel i podmínky. Částku 65 tisíc proto nelze chápat ani jako novou měsíční platbu na dítě, ani jako automatické navýšení současné rodičovské dávky.
Pro rodiče připravující žádost je nyní praktické zkontrolovat evidované doby pojištění a doklady k péči o děti. U již přiznaných penzí zase nebude případná změna znamenat, že se má dosavadní výchovné svévolně odečíst nebo že o něj příjemce automaticky přijde. Při sledování nových informací bude rozhodující datum účinnosti a přechodná ustanovení schváleného předpisu, nikoli samotná částka uvedená v oznámení připravované reformy.
autorský text, ČSSZ, MPSV, vlada.cr