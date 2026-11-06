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Vodní příkop, kde se utopil mladý orangutan, nahradí Zoo Praha sklem a sítí

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Pražská zoo dočasně přestěhovala tři orangutany z jejich expozice, aby ji mohla přestavět. V rámci rekonstrukce zruší i vodní příkop, ve kterém se loni utopil mladý samec Kawi.
Vodní příkop, kde se utopil mladý orangutan, nahradí Zoo Praha sklem a sítí

Vodní příkop, kde se utopil mladý orangutan, nahradí Zoo Praha sklem a sítí

Zdroj: Zoo Praha/AND architektonický atelier, Petr Hamerník
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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