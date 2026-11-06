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Vyšetření prsou i operace srdce. Hradeckým lékařům pomáhá umělá inteligence

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Drobné změny na snímcích prsou, hodnocení srdeční činnosti nebo výběr velikosti chlopenní náhrady. S tím vším už ve Fakultní nemocnici Hradec Králové pomáhá umělá inteligence. Podle nemocnice šetří čas a podporuje přesnější hodnocení. Její výstupy však dál kontrolují lékaři.
Vyšetření prsou i operace srdce. Hradeckým lékařům pomáhá umělá inteligence

Vyšetření prsou i operace srdce. Hradeckým lékařům pomáhá umělá inteligence

Zdroj: Canva
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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