Vyšetření prsou i operace srdce. Hradeckým lékařům pomáhá umělá inteligence

Vyšetření prsou i operace srdce. Hradeckým lékařům pomáhá umělá inteligencePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vyšetření prsou i operace srdce. Hradeckým lékařům pomáhá umělá inteligenceZdroj: Canva
Článek byl publikován 06.11.2026 05:10
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →
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