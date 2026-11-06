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Jak se starat o muškáty v zimě, aby na jaře znovu rozkvetly. Kam je uklidit a jak často jim dát vodu

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Jakmile se ochladí, leckdo odnese muškáty z balkonu do obýváku k oknu. […]
Jak se starat o muškáty v zimě, aby na jaře znovu rozkvetly. Kam je uklidit a jak často jim dát vodu

Jak se starat o muškáty v zimě, aby na jaře znovu rozkvetly. Kam je uklidit a jak často jim dát vodu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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