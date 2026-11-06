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Test znalostí o staročeských jídlech, která dnešní kuchaři téměř neznají: Skvělý výsledek je i 7/10

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Česká kuchyně má za sebou staletí vývoje a leccos z toho, co jedli naši předkové, by nás dnes pořádně překvapilo. Kosmatice, rozhuda, pučálka nebo cmunda: jména, která zní skoro jako pohádkové postavy, ale za každým se skrývá konkrétní pokrm s vlastní historií.
O rázem k receptu s názvem Pamatuje si někdo na bramborové škubánky s mákem od babičky? Ty jsou důkazem, že i obyčejné a levné jídlo může být skvělé.

O rázem k receptu s názvem Pamatuje si někdo na bramborové škubánky s mákem od babičky? Ty jsou důkazem, že i obyčejné a levné jídlo může být skvělé.

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Pamatuje si někdo na bramborové škubánky s mákem od babičky? Ty jsou důkazem, že i obyčejné a levné jídlo může být skvělé.
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 03:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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