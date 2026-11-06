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Ani olej, ani máslo. Smažené řízky nebudou nasáklé, když do obalu přidáte 1 věc ze spíže

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Dennívýzva
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Řízek se zlatou kůrkou vypadá na talíři krásně. Za pár minut se ale začne lesknout a obal je nasáklý tukem. Mnoho lidí pak zkouší jeden tuk za druhým a doufá,...
Ani olej, ani máslo. Smažené řízky nebudou nasáklé, když do obalu přidáte 1 věc ze spíže

Ani olej, ani máslo. Smažené řízky nebudou nasáklé, když do obalu přidáte 1 věc ze spíže

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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