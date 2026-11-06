Nepečený broskvový dortík s krémovou vrstvou: Lehký moučník, který přivane vůni léta a bezstarostné prázdniny

jsem dlouho brala trochu s rezervou. Pár surovin do mísy, forma do lednice a hotovo, tomu se má říkat dort? Jenže pak přišlo jedno horké červencové odpoledne, kamarádky volaly, že jsou skoro u nás, a Nepečené dorty trouba byla to poslední, co jsem chtěla zapínat. Tak vznikl tenhle broskvový dortík. Od té doby ho v létě vytahuju pravidelně. Na stole se většinou dlouho neohřeje a kupodivu se nikdo neptá, jestli prošel troubou.
Hlavní trik je v piškotech. Nechat je celé. Nedrtit, nelámat, nesnažit se z nich udělat korpus za každou cenu. Během několika hodin v lednici si z krému natáhnou vlhkost, změknou a vytvoří něco mezi a jemnou pěnovou vrstvou. piškotovým těstem Kysaná smetana tu má důležitou práci. Krém díky ní nepůsobí těžce a zůstane lehce nakyslý. K , broskvím meruňkám nebo mandarinkám se to hodí víc, než by člověk od obyčejného kelímku smetany čekal.
Můj tip: Nenechávejte ho tuhnout jen tak tak. Když můžete, připravte dortík už den předem. Těch šest hodin v lednici stačí, ale přes noc se krém a piškoty spojí úplně jinak. Náplň zpevní, ovoce pustí šťávu přesně tam, kde má, a při krájení se dort chová podstatně spořádaněji. Po šesti hodinách je dobrý, o tom žádná, jen prostředek bývá ještě trochu měkčí. Recept na krémový broskvový dortík bez pečení
Z tohoto množství vyjde dort do formy o průměru zhruba
22 až 24 cm. Porcí bude 8 až 10. Celková délka přípravy: 6 až 12 hodin, aktivní práce je asi na čtvrt hodiny Počet porcí: 8 až 10 Ingredience Krémová náplň 1 šlehačka (250 ml, tučná, alespoň 33 %) 2 kelímky kysané smetany (celkem 400 g) 4 lžíce moučkového cukru 1 žloutek Sestavení 2 sáčky světlých kulatých piškotů čerstvé broskve, jahody nebo borůvky, případně kompotované ovoce, například ananas, mandarinky, kiwi nebo meruňky strouhané ořechy nebo kokos na posypání nahrubo nastrouhaná čokoláda navrch, pokud na ni máte chuť Postup přípravy nepečeného broskvového dortík
1. Šlehačku nalijte do mísy a vyšlehejte dotuha. Začněte klidně pomaleji, až potom přidejte otáčky. Správně vyšlehaná šlehačka drží tvar a při naklonění mísy se nezačne rozlévat po stěnách. Pokud není opravdu studená, umí dělat neplechu, takže ji můžete předem na 15 minut strčit do mrazáku.
2. K vyšlehané šlehačce přidejte
kysanou smetanu, moučkový cukr a žloutek. Sáhněte po stěrce nebo vařečce, mixér tentokrát raději nechte být. Šlehačka by zbytečně spadla. Výsledkem má být hustší jemný krém s lehce nakyslou chutí, kvůli které tenhle dezert není přeslazený. Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Letní nostalgie v každém soustu: Broskvový dortík s krémem, který se rozplývá jako vzpomínka na prázdniny
3. Do krému nasypte
celé, nedrcené piškoty. Opatrně je vmíchejte, aby se obalily ze všech stran. V lednici postupně nasáknou, změknou a vytvoří hmotu podobnou piškotovému těstu. Měkkou, ale pořád držící pohromadě.
4. Polovinu krémové směsi přesuňte do dortové formy vyložené potravinářskou fólií nebo pečicím papírem. Povrch jen lehce zarovnejte stěrkou, není potřeba ho uhladit jako cukrářský exponát.
Na krém rozložte ovoce
5. Broskve nakrájejte na plátky, borůvky nebo menší jahody můžete klidně nechat celé. U kompotovaného ovoce se vyplatí malá trpělivost: dejte ho na papírovou utěrku a nechte okapat. Přebytečná šťáva by krém zbytečně rozředila.
6. Přidejte zbytek krému a povrch znovu uhlaďte. Navrch se hodí
nahrubo strouhaná čokoláda, kokos, ořechy, případně od každého trochu. U tohohle dortu pár drobků navíc ničemu nevadí.
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7. Formu zakryjte potravinářskou fólií a dejte do lednice.
Nejméně na 6 hodin, lepší je nechat dort přes noc. Krém v chladu zpevní, piškoty změknou a celé se to spojí tak, aby se daly krájet pěkné díly.
8. Před podáváním dort vyklopte na talíř nebo servírovací tác a dozdobte čerstvým ovocem. Krájejte ostrým nožem namočeným v horké vodě. Řez pak vyjde čistší a vrstvy se na talíři tolik nemažou.
Tipy redakce: Ovoce z kompotu vždy osušte: Šťáva z kompotu dokáže tenhle dort rozhodit překvapivě rychle. Rozložte ovoce na papírovou utěrku a nechte ho alespoň 10 minut okapat. Jinak se spodní část může proměnit v řídkou sladkou vrstvu, a to už se zachraňuje špatně. Žloutek lze vynechat: Pokud dort chystáte pro těhotné ženy nebo malé děti, žloutek jednoduše nepřidávejte. Krém bude o něco méně pevný, ale pořád bude držet docela dobře. Kysaná smetana v něm odvede svoje. Cukr přizpůsobte ovoci: U sladkého kompotového ananasu nebo hodně zralých broskví stačí 2 až 3 lžíce moučkového cukru. Když použijete kyselejší ovoce, třeba rybíz nebo kiwi, přidejte jednu lžíci navíc. Skladování: Zakrytý dortík vydrží v lednici až 3 dny. U nás se to většinou poctivě otestovat nepodaří, zmizí dřív. Do mrazáku ho nedávejte, šlehačka po rozmrazení pustí vodu a textura už nebude dobrá. Variace s kokosem: Do krému vmíchejte 3 lžíce strouhaného kokosu a použijte kompotový ananas. Vznikne letní verze trochu připomínající pina coladu. Zkoušela jsem ji loni a od té doby se u nás v sezoně objevuje pravidelně.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline