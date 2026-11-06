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Nepečený broskvový dortík s krémovou vrstvou: Lehký moučník, který přivane vůni léta a bezstarostné prázdniny

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Broskvový dortík bez pečení, který se připraví za čtvrt hodiny a pak si v lednici dělá práci sám. Krémová náplň ze šlehačky a kysané smetany drží jako přibitá a ovoce si v ní dělá přesně to, co má.
Fotografie k broskvovému dortíku

Fotografie k broskvovému dortíku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Letní nostalgie v každém soustu: Broskvový dortík s krémem, který se rozplývá jako vzpomínka na prázdniny
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 06:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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