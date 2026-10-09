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Rodinný hit: Barevné řezy s tvarohem, pudinkem a nastrouhaným marcipánem

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Barevný zákusek je přesně ten typ plechového moučníku, který na fotce působí trochu starosvětsky, ale na stole zmizí překvapivě rychle. Má kakaový základ, tvarohový krém, pudink a navrch barevný marcipán, takže je veselý bez zbytečné vědy.
Fotografie k barevnému zákusku

Fotografie k barevnému zákusku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Barevný zákusek nehraje všemi barvami jen na oko: Retro sladkost, která udělá parádu na plechu i na stole
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 05:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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