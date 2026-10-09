Rodinný hit: Barevné řezy s tvarohem, pudinkem a nastrouhaným marcipánem

Barevný zákusek je přesně ten typ , který si člověk umí představit na rodinné oslavě hned vedle moučníku , konvice s kávou a nakrojené chlebíčků bábovky. Žádná cukrářská vitrína s pinzetou a lesklou polevou, spíš poctivý z plechu. Kakaový korpus, tvaroh našlehaný se smetanou, pudink a navrch strouhaný barevný dezert ale udělají dost práce. Z obyčejných řezů je najednou moučník, kterého si na stole všimnete. marcipán
Hned na začátku se vyplatí ohlídat jednu věc:
tvarohová vrstva nemá být řídká. Po upečení má držet, ne se lepit na nůž a rozjíždět se do stran. Celé je to trochu někde mezi a starším cukrářským řezem, takovým tím, který se dělal bez velkého divadla. Tvaroh tu navíc nehraje roli jen kvůli chuti. hrnkovou buchtou Recept na barevný zákusek s tvarohem
Doba přípravy: 45 minut + vychladnutí Co potřebujeme Ingredience na těsto 4 ks větší vejce 10 lžíce cukru krupice 4 lžíce horké vody 4 lžíce oleje 8 lžíce polohrubé mouky 2 lžíce kakaa 1 špetku jedlé sody Krém a dokončení 250 g tvarohu 200 ml smetany ke šlehání 1 ks vanilkového pudinku 500 ml mléka 2-3 lžíce cukru podle chuti kousek barevného marcipánu na nastrouhání Postup přípravy barevného zákusku s tvarohovým krémem
1. Do mísy rozklepneme
vejce, přidáme cukr a vyšleháme do světlé pěny. Potom přilijeme horkou vodu a olej. Krátce prošlehat stačí, dlouhé šlehání tady ničemu zvlášť nepomůže.
2. Přidáme
mouku, kakao a jedlou sodu. Těsto rozetřeme na menší plech vyložený pečicím papírem. Pečeme při 180 °C asi 12 až 15 minut, podle toho, jak peče trouba. Foto: Cooky.cz, Barevný zákusek nehraje všemi barvami jen na oko: Retro sladkost, která udělá parádu na plechu i na stole
3. Z
mléka, pudinku a cukru uvaříme hustý pudink. Necháme ho částečně zchladnout. Úplně studený být nemusí, spíš by se pak hůř roztíral.
4.
Smetanu vyšleháme a promícháme s tvarohem. Krém rozetřeme na předpečený korpus. Nemusí být uhlazený do roviny, klidně může zůstat trochu zvlněný, u plechového moučníku to vypadá přirozeněji. Foto: Cooky.cz, Barevný zákusek nehraje všemi barvami jen na oko: Retro sladkost, která udělá parádu na plechu i na stole
5. Na povrch dáme část pudinku a plech vrátíme do trouby ještě na
8 až 10 minut. Hladký povrch není nutný. Tady se drobné nerovnosti ztratí, případně jim marcipán nahoře ještě pomůže.
6. Vychladlý zákusek potřeme zbytkem
pudinku a posypeme nastrouhaným barevným marcipánem.
TIP: Pokud chcete moučník trochu méně sladký, nahraďte část marcipánu ovocem. Stačí pár kousků navrch, barvu udělají také a dezert nebude působit tak těžce. Proč je barevný a jak ho obměnit
Barevné dezerty dnes člověk vidí na různých místech a už to není nic výjimečného. V kavárnách se často pracuje s lehčími krémy, ovocem, jinde zase zelený korpus připomínající dort Emerald Velvet. Tahle domácí verze je obyčejnější. Plech, kakaové těsto, tvaroh a marcipán. Bez speciálních forem, barvicích gelů a cukrářských pomůcek, které pak zůstanou ležet v zásuvce.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline