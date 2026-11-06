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Tradiční vánoční perníčky s medem a kořením: Osvědčený recept na měkké perníčky s lesklým povrchem

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Perníčky jsou pro mě každý rok ta nejlepší část adventu. Tenhle recept s medem, máslem i sádlem dělá těsto krásně vláčné a koření ho povýší na něco, co voní celým bytem.
Fotografie k perníčkům

Fotografie k perníčkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Vánoční perníčky, které voní celým domem: Měkké, dobře kořeněné a ještě lepší druhý den
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.11.2026 01:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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