Tradiční vánoční perníčky s medem a kořením: Osvědčený recept na měkké perníčky s lesklým povrchem

Pořád si vybavím kuchyňskou linku, vedle ní nízkou stoličku a na ní sebe, jak se pokouším vykrojit hvězdičku tak, aby se nerozpadla dřív, než doputuje na plech. V kuchyni tehdy visela těžká vůně
skořice, hřebíčku a , až bylo čekání na upečení trochu za trest. medu pro mě nikdy nebyly jen další Perníčky cukroví do krabice. Spíš odpoledne u trouby, ruce od mouky, teplo v zádech a chvíle, kdy byt najednou začne vonět jako Vánoce. V tomhle receptu se kombinuje máslo se sádlem, těsto je díky tomu vláčné a příjemně se s ním pracuje. Med mu dá hlubší chuť, bez níž by perníčky působily tak nějak nedodělaně.
České perníčky nejsou totéž co anglické gingerbread cookies, i když se to na pohled může zdát jako drobný rozdíl. Připomínám ještě anýz, který se v českém těstě neztratí a umí udělat hodně práce. Doma koření většinou neodměřuji úplně přesně, spíš ho sypu podle vůně. A bývám štědřejší. Bez pořádné vůně z trouby jsou perníčky jen napůl hotová věc. Kakao do nich být nemusí, ale barvě pomůže. je pak tmavší a vypadá poctivěji. Cukroví
Můj tip: Jakmile plech vytáhnete z trouby, vezměte rozšlehané vejce s trochou mléka a perníčky hned potřete. Ještě horký povrch se pěkně zatáhne, získá lesk a vytvoří se na něm jemná ochranná vrstvička. Ta pomáhá, aby perníčky po vychladnutí tolik nevysychaly. Když se s potřením čeká, efekt už nebývá tak dobrý. Recept na domácí medové perníčky s perníkovým kořením
Z jedné dávky upečete
přibližně 60 až 80 perníčků. Samozřejmě podle toho, jestli berete malé hvězdičky, nebo velké stromečky. Příprava těsta: 20 minut Odležení v chladu: 60 minut, případně přes noc Pečení (180 stupňů): 7 minut na jeden plech Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny Ingredience k přípravě Perníčkové těsto 500 g hladké mouky 120 g moučkového cukru 150 g medu 100 g másla 60 g sádla 15 g kakaa, tedy asi 1 polévková lžíce 2 vejce 1 sáček kypřícího prášku do perníku perníkové koření podle chuti: skořice, hřebíček, anýz, nové koření, muškátový oříšek Na potření po upečení Postup přípravy tradičních medových perníčků
1.
Máslo a sádlo vložte do menšího kastrůlku, přidejte med a na mírném ohni všechno nechte rozpustit. Není potřeba stát nad hrncem a míchat bez přestávky, stačí směs párkrát projet vařečkou, aby se tuk spojil s medem. Potom kastrůlek odstavte a nechte směs zchladnout na pokojovou teplotu. Do horkého základu vejce nepřidávejte, tam by se jim opravdu nedařilo.
2. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku, moučkový cukr, kakao a kypřící prášek do perníku. Přidejte perníkové koření. U koření se není nutné držet zpátky, zvlášť pokud máte rádi perníčky, které zavoní hned po otevření dózy.
3. K suché směsi přilijte vychladlý medový základ a přidejte
2 vejce. Vypracujte těsto rukama nebo v robotu, dokud se nespojí do hladší koule a zbytečně se nelepí. Bude pevnější, což je v pořádku. Při vykrajování se vám to vrátí.
4. Těsto zabalte do potravinářské fólie a dejte ho do lednice nejméně na
60 minut. Pokud ho tam necháte přes noc, ničemu tím neublížíte. Zpevní a koření se v něm víc rozleží. Troubu předehřejte na 180 stupňů
V hlavní roli sádlo – použijte ho například k pečení cukroví. Zkuste a upečte si třeba sádlovky
5. Plech si vyložte pečicím papírem.
6. Těsto rozdělte na menší části a postupně je rozvalujte na lehce pomoučeném vále. Držte se zhruba tloušťky
4 mm. Příliš tenké perníčky se snadno přepečou, u moc silných zase hrozí, že uvnitř nebudou tak akorát.
7. Vykrajujte tvary podle nálady a zásob ve šuplíku: hvězdy, stromky, zvonky, srdíčka. Přesuňte je na plech a nechte mezi nimi menší mezery.
8. Pečte
6 až 8 minut. Troubu se vyplatí sledovat, protože každá peče trochu po svém a u perníčků může minuta změnit výsledek. Hotové jsou, když okraje lehce zpevní, ale střed ještě vypadá měkce. Po vytažení ještě dojdou.
9. Hned po upečení potřete perníčky
rozšlehaným vejcem s kapkou mléka. Budou se lesknout a zůstanou vláčnější.
10. Nechte je úplně vychladnout na mřížce. Pak je můžete zdobit polevou, nebo prostě ochutnat první várku jen tak. U nás v redakční kuchyni se pár kousků obvykle ztratí ještě před zdobením, nikdo se k tomu pak moc nehlásí.
Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Vánoční perníčky, které voní celým domem: Měkké, dobře kořeněné a ještě lepší druhý den Tipy redakce: Med není jen kvůli chuti: Healthline uvádí, že med obsahuje antioxidanty a má přirozené antibakteriální vlastnosti. V perníčcích ho ale nejde jednoduše nahradit cukrem ve stejném poměru. Je hustší, v těstě se chová jinak a dodává mu vláčnost, kterou samotný cukr ani běžný sirup úplně nezastoupí. Koření si můžete namíchat doma: Kupované perníkové koření je pohodlné, to bez debat. Domácí směs z mleté skořice, hřebíčku, anýzu a nového koření ale bývá výraznější. České perníčky mívají jemný anýzový tón. Pokud vám anýz voní, klidně mu dejte v těstě trochu prostoru. Nejčastěji se pokazí pečením: Perníčky po vytažení z trouby vypadají měkce, někdy až podezřele nedopečeně. Jenže přesně tak to má být. Na horkém plechu a potom na mřížce ještě dojdou. Když je necháte v troubě raději o pár minut déle, snadno ztvrdnou. Skladování: Upečené perníčky uložte do kovové dózy s víkem. Pomoci může i kousek jablka nebo chleba, který zpomalí vysychání. V dobrém stavu vydrží 2 až 3 týdny. Sádlo se dá nahradit: Pokud ho v těstě nechcete, použijte stejné množství másla. Těsto bude o něco měkčí a struktura perníčků se lehce změní, chuťově ale pořád obstojí velmi dobře.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline