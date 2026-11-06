Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

GTA 6 ještě nevyšlo a už kvůli němu zdarma zrychlují internet. Důvod je šílený

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vydání GTA 6 se blíží a jeho obří velikost přiměla amerického operátora k neobvyklému kroku. Vybraným zákazníkům zdarma zrychlí internet až na 2 Gb/s, aby nemuseli na stažení očekávané hry čekat celé hodiny.
GTA 6 ještě nevyšlo a už kvůli němu zdarma zrychlují internet. Důvod je šílený

GTA 6 ještě nevyšlo a už kvůli němu zdarma zrychlují internet. Důvod je šílený

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:16

Reklama
Další články z Gamebot.cz
Steam láká hráče na víkend zdarma. Dvě známé hry si můžete vyzkoušet bez placení
Steam láká hráče na víkend zdarma. Dvě známé hry si můžete vyzkoušet bez placení
PS5 se blíží ke 100 milionům, ale Sony má důvod k obavám. Nová čísla odhalují výrazný propad
PS5 se blíží ke 100 milionům, ale Sony má důvod k obavám. Nová čísla odhalují výrazný propad

PlayStation 5 se přiblížil hranici 100 milionů dodaných kusů, jenže aktuální výsledky Sony ukazují citelné...

GTA 6 a umělá inteligence: Šéf Take-Two vysvětlil, co Rockstar odmítá svěřit AI
GTA 6 a umělá inteligence: Šéf Take-Two vysvětlil, co Rockstar odmítá svěřit AI

Umělá inteligence proniká do vývoje her, ale Rockstar si u GTA 6 zakládá na lidské práci. Šéf Take-Two...

Aragorn měl Prsten moci na dosah. Pak udělal něco, co z něj dělá skutečného krále
Aragorn měl Prsten moci na dosah. Pak udělal něco, co z něj dělá skutečného krále

Aragorn patří k největším hrdinům Pána prstenů, ale jeho nejsilnější okamžik nepřichází na bitevním poli....

GTA 6 dovolí hráčům pokazit vztah Jasona a Lucie. Rockstar odhalil, jak bude fungovat láska
GTA 6 dovolí hráčům pokazit vztah Jasona a Lucie. Rockstar odhalil, jak bude fungovat láska

GTA 6 nabídne mnohem víc než přestřelky a loupeže. Hráči budou rozhodovat také o romantickém vztahu Jasona...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

Všechny články tohoto autora →
Gamebot.cz
Další články z kategorie Hry
Zobrazit více
KulturaHry
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.