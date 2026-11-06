GTA 6 ještě nevyšlo a už kvůli němu zdarma zrychlují internet. Důvod je šílený

Foto: Magnific
Grand Theft Auto VI ještě ani nevyšlo, ale už teď má vliv na něco, co s herním průmyslem přímo nesouvisí. Americký internetový operátor Spectrum oznámil, že svým vybraným zákazníkům dočasně a zcela zdarma zvýší rychlost připojení. Důvodem je blížící se vydání GTA 6, které bude podle oficiálních údajů Rockstar Games vyžadovat až 212 GB volného místa.
Společnost Charter Communications, pod kterou značka Spectrum spadá, představila speciální akci Gig Speed Lift. Od 9. do 30. listopadu 2026 mohou způsobilí zákazníci získat gigabitové připojení bez jakéhokoliv příplatku. V některých oblastech se dokonce rychlost zvýší až na 2 Gb/s.
Operátor přitom otevřeně využívá očekávání kolem GTA 6. Ve své kampani slibuje, že hráči s gigabitovým připojením mohou hru stáhnout za méně než 30 minut. Místo několikahodinového čekání tak mají být připraveni vyrazit do Vice City prakticky okamžitě.
Internet zdarma nezískáte, vyšší rychlost ano
Nabídka má samozřejmě několik podmínek. Spectrum neposkytuje samotné internetové připojení zdarma. Jde pouze o dočasné navýšení rychlosti pro stávající zákazníky s vyhovujícím tarifem, kompatibilním vybavením a splněnými podmínkami služby.
GTA 6
Foto: Magnific
Aktivace probíhá prostřednictvím mobilní aplikace My Spectrum. Uživatelům se po jejím potvrzení od 9. listopadu zvýší rychlost až na 1 Gb/s. Ti, kteří již gigabitové připojení mají, mohou ve vybraných lokalitách získat 2 Gb/s.
Po 30. listopadu se rychlost automaticky vrátí na původní hodnotu. Spectrum uvádí, že zákazníkům nevzniknou žádné další poplatky a nebudou muset o ukončení akce žádat.
Stažení GTA 6 do půl hodiny ovšem není zaručené. Při velikosti 212 GB by přenos na ideálně vytížené gigabitové lince trval přibližně 28 minut. Ve skutečnosti záleží také na rychlosti serverů PlayStation Network či Xboxu, zatížení sítě, způsobu připojení konzole a dalších faktorech.
Pro české hráče má nabídka jeden zásadní háček. Spectrum působí na americkém trhu a jeho zvýhodnění se na zákazníky českých poskytovatelů internetu nevztahuje. Přesto jde o zajímavý příklad toho, jak velkou událostí se vydání nové hry může stát i mimo samotný herní průmysl.
GTA 6 bude potřebovat až 212 GB. Stahování začne s předstihem
Rockstar Games už také oficiálně potvrdil termín předběžného stahování. Majitelé digitálních předobjednávek si budou moci GTA 6 stáhnout od 10. listopadu 2026, tedy devět dní před plánovaným vydáním.
Na PlayStationu 5 začne předběžné stahování o půlnoci místního času. Pro Xbox Series X a Series S stanovilo studio společný termín na půlnoc podle GMT, což v České republice odpovídá 1:00 ráno.
Pro hráče s pomalejším internetem je devítidenní předstih důležitý. Při stabilní rychlosti 100 Mb/s by samotný přenos 212 GB teoreticky zabral přibližně čtyři hodiny a tři čtvrtě. V praxi to může být déle. Kdo má ještě pomalejší připojení, může stahovat podstatnou část dne.
Zároveň je potřeba upozornit, že Rockstar hovoří o požadavku na volné místo až 212 GB podle konkrétního zařízení. Neznamená to automaticky, že každý hráč bude stahovat přesně stejně velký soubor.
Další komplikací může být úložiště konzole. Zejména majitelé PlayStationu 5 s menším SSD budou pravděpodobně muset některé nainstalované hry odstranit nebo přesunout. Ani krabicová verze tentokrát nepomůže, protože Rockstar potvrdil, že bude obsahovat digitální kód místo herního disku.
Vydání Grand Theft Auto VI zůstává naplánované na 19. listopadu 2026 pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Předběžné stažení přitom neumožní hru spustit před oficiálním začátkem prodeje.
Zdroj:
Charter Communications – oficiální oznámení akce Spectrum (4. 11. 2026)
Rockstar Games – velikost GTA 6 a termíny předběžného stahování
Rockstar Games – platformy a podrobnosti k edicím hry