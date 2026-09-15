Radiátory je dobré vyčistit. Ušetříte si prach i nepříjemný zápach

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Radiátory je dobré vyčistit. Ušetříte si prach i nepříjemný zápachPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Proč právě v září je třeba věnovat pozornost radiátorům? Nyní je vhodný čas odstranit prach, který se během měsíců usadil uvnitř i mezi žebry.
radiátor
Zdroj: Foto: Pixabay
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úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...Všechny články tohoto autora →
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