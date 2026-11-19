Poslanecká sněmovna v říjnu schválila novelu zákona o výrobcích s ukončenou životností, která má zpřesnit pravidla pro hospodaření s penězi určenými na sběr a recyklaci elektroodpadu. Zaměřuje se především na možné střety zájmů při výběru zpracovatelských firem a na kontrolu vlastnických vazeb kolektivních systémů. Proč je důležité vědět, kdo o zakázkách rozhoduje a kam peníze výrobců směřují, vysvětluje ve svém komentáři David Chytil, obchodní manažer společnosti REMA Systém.
Dražší recyklace, horší služby a zakázky pro spřízněné firmy. I tak může vypadat nakládání s penězi, které výrobci elektroniky povinně odvádějí na zpracování starých spotřebičů. O přidělování zakázek totiž rozhodují kolektivní systémy, které zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení. Pokud jsou propojené s některými zpracovatelskými firmami, hrozí, že vzájemné vazby při výběru zakázek převáží nad cenou a kvalitou služeb.
Zakázky mohou ovlivňovat i skryté vazby mezi firmami
Představme si situaci, kdy se o zakázku na zpracování elektroodpadu ucházejí tři společnosti. Jedna nabízí nižší cenu, druhá kvalitnější služby. Zakázku však získá třetí firma, která je vlastnicky propojená s kolektivním systémem. Takový postup může znevýhodnit ostatní uchazeče, narušit hospodářskou soutěž a vést k méně účelnému využívání peněz výrobců.
Česká legislativa už dnes obsahuje opatření, která mají podobným problémům předcházet. Kolektivní systémy například nesmějí samy zpracovávat elektroodpad a zákon omezuje také jejich spolupráci s propojenými společnostmi. Od roku 2021 navíc platí zákaz poskytovat půjčky a úvěry z příspěvků výrobců. Novela teď zpřesňuje zejména posuzování nepřímých vlastnických a personálních vazeb, přes které mohou firmy skrytě ovlivňovat přidělování zakázek.
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Důležitou součástí změn je také kontrola finančních prostředků. Novela se proto věnuje i vypořádání starších půjček a pravidlům tvorby finančních rezerv. Právě důsledný dohled nad hospodařením považuji za jeden z předpokladů dlouhodobé důvěry výrobců v celý systém.
Foto: Chat Day
Nejnižší cena nemusí znamenat nejlepší recyklaci
Při výběru zpracovatelů by měla vedle ceny rozhodovat také kvalita poskytovaných služeb. Dvě firmy mohou například nabídnout podobnou částku za zpracování jedné tuny elektroodpadu, přesto se jejich výsledky mohou výrazně lišit. Jedna dokáže ze starých spotřebičů získat více využitelných surovin, další může mít lépe zvládnuté nakládání s nebezpečnými součástmi. Zásadní je proto nastavení jasných a měřitelných kritérií, podle kterých se budou nabídky jednotlivých firem posuzovat.
Samotné přijetí nových pravidel přitom důvěru výrobců automaticky nezajistí. Rozhodující bude jejich uplatňování v praxi, dostupnost informací o vlastnických vazbách i důsledná kontrola státních orgánů. Pravidla musí platit pro všechny stejně, protože i jediný subjekt, který je nedodržuje, může získat neoprávněnou výhodu před konkurencí. Právě důsledné vymáhání zákona tak bude klíčové pro férovou soutěž zpracovatelů a transparentní využívání peněz určených na recyklaci.
Zdroje info: Autor komentáře David Chytil
Náhledové foto: Chat Day
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