Nestačí potraviny pouze vložit do lednice tam, kde je zrovna místo a zavřít dveře. Na jejich čerstvost má velký vliv také to, kam je uložíte. V jednotlivých částech chladničky se totiž teplota liší a některým potravinám prospívá větší chlad, zatímco jiné potřebují především správnou vlhkost. Díky vhodnému rozmístění můžete omezit plýtvání a prodloužit dobu, po kterou jídlo zůstane v dobrém stavu.
Horní police pro hotová jídla
Horní police mívají poměrně stabilní teplotu, a proto se hodí pro hotové pokrmy, zbytky oběda nebo otevřené potraviny připravené k brzké spotřebě. Uvařené jídlo nechte krátce zchladnout a bez zbytečného odkladu ho uložte do lednice v uzavřené nádobě. Nenechávejte ho však dlouho při pokojové teplotě. Jednotlivé pokrmy oddělujte, aby nepřebíraly pachy a nedocházelo ke kontaminaci.
Spodní police pro maso a ryby
Spodní část chladničky bývá nejchladnější, a proto je vhodná pro syrové maso a ryby, pokud to odpovídá uspořádání konkrétního spotřebiče. Uložte je do uzavíratelné nádoby, která zachytí případnou šťávu, a umístěte je pod hotová jídla. Zabráníte tak tomu, aby tekutina odkapávala na další potraviny. Vždy se řiďte pokyny na obalu a doporučenou dobou spotřeby.
Zásuvky pro ovoce a zeleninu
Zásuvky jsou určené především pro ovoce a zeleninu, kterým prospívá vhodná vlhkost. Listový salát, ředkvičky nebo mrkev skladujte odděleně od ovoce produkujícího více etylenu, například jablek. Ten může urychlovat zrání a stárnutí některých druhů zeleniny. Potraviny před uložením zbytečně nemyjte, pokud je nechcete rovnou spotřebovat, protože zbytková vlhkost může podpořit vznik plísní. Výjimkou jsou případy, kdy výrobce doporučuje jiný postup.
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Dveře pro omáčky a nápoje
Dveře lednice jsou vystavené největším teplotním výkyvům při otevírání. Hodí se proto spíše pro nápoje, kečup, hořčici, některé omáčky a další výrobky, u kterých výrobce dovoluje skladování v této části. Mléko, čerstvé maso ani citlivé mléčné výrobky sem raději nedávejte. Po otevření obalu vždy zkontrolujte pokyny k uchovávání.
Kam uložit mléko, sýry a vejce
Mléko a čerstvé mléčné výrobky patří do chladnější části lednice, obvykle na prostřední nebo spodní polici podle teplotního uspořádání spotřebiče. Měkké sýry uchovávejte dobře zabalené, aby nevysychaly a nepřejímaly pachy. Vejce skladujte podle pokynů na obalu, ideálně při stabilní teplotě. Nedávejte je do dveří, kde se teplota často mění.
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Správná teplota je základ
Pro většinu chlazených potravin je vhodná teplota v lednici kolem 4 °C, přičemž se doporučuje udržovat ji nejvýše na 5 °C. Nepřeplňujte police, aby mohl cirkulovat studený vzduch, a pravidelně kontrolujte data spotřeby. Potraviny s kratší dobou trvanlivosti umístěte dopředu, abyste na ně nezapomněli. I malé změny v uspořádání lednice mohou pomoci udržet jídlo déle čerstvé a snížit množství vyhazovaných potravin.
Zdroj: autorka, https://www.toprecepty.cz/clanky/1576-poradek-v-lednici-kam-patri-maso-kam-zelenina-a-jak-se-vyhnout-zapachu/
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