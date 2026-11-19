Smíchejte vodku s octem a téměř celá domácnost se bude lesknout čistotou
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Smíchejte vodku s octem a téměř celá domácnost se bude lesknout čistotouZdroj: Foto: Pixabay
Článek byl publikován 19.11.2026 23:00
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