Psyllium s vodou: Jak působí na trávení, střeva a pocit sytosti

Existují pochopitelně vhodnější nápoje. Někdo doporučuje sklenici vody s citrónem, vhodné je však například také psyllium s vodou. Tento nálev reguluje hladinu cukru v krvi a urychluje peristaltiku střev. Nápoj má navíc ještě další výhody.
Co podporuje střeva
Ráno je lepší si dát místo kávy rostlinné nápoje bohaté na vlákninu. Ty pomáhají pročistit tělo. Kromě nálevu z psyllia je skvělý také nápoj z lněného semínka nebo voda s citronem a chia semínky. Všechny tyto nápoje mají jedno společné – vysoký obsah vlákniny. Chápu, že to mému trávení pomůže. U těchto nápojů mi však chybí povzbuzení, které mi dává káva. Proto se jí nechci vzdát. Bez ní bych pravděpodobně nefungovala. Maximálně jsem ochotna jednu ze tří káv denně vyměnit za jiný nápoj. Jen ne tu první ranní.
Nejen nápoj
Překvapilo mě, že semena psyllia lze využít různě. Oblíbeným řešením je nejen nálev, ale také pomyslná kaše. Stačí dát dvě lžičky semen do horké vody a nechte uvolnit hlen. Ten pak můžete použít jako přídavek do jogurtu, smoothie nebo ovesných vloček. Zkrátka bude součástí snídaně. Případně lze hlen použít také do domácího chleba nebo do salátu.
Pokud se tedy, stejně jako já, nechcete vzdát ranní kávy, můžete najít jiný způsob, jak konzumovat psyllium. Pro mě je nejsympatičtějším řešením jogurt, jelikož právě ten jím ke snídani nejčastěji. Přidávám do něj ovoce (čerstvé, sušené nebo lyofilizované) nebo ovesné vločky. Právě vločky volím kvůli obsahu vlákniny, stejně jako ovoce. Psyllium však dokáže mnohem více než ovoce nebo vločky.
Vlastnosti psyllia
Psyllium je přirozený způsob, jak podpořit zdraví střev, a jeho semena a slupky jsou jedním z nejbohatších zdrojů rozpustné vlákniny. Obsahuje až 70 gramů na 100 gramů. A jaké má ještě vlastnosti? Reguluje vyprazdňování střev, má ochranný účinek na trávicí trakt, podporuje střevní mikroflóru, snižuje hladinu cholesterolu i glukózy a podporuje hubnutí.
Kde ho koupit a na co použít
Psyllium obvykle neprodávají v supermarketu. Seženete ho v lékárně, bylinných prodejnách nebo prodejnách zdravé výživy. A využití je vskutku široké. Můžete ho pochopitelně konzumovat preventivně. Sáhnout po něm však lze i při potížích.
Psyllium je díky vysokému obsahu slizu účinné při zácpě a průjmu. Je to dáno tím, že konzumace semen způsobuje tvorbu hlenu ve střevě. Navíc psyllium obnovuje přirozenou konzistenci stolice a usnadňuje její pohyb. Pro střeva má psyllium probiotické účinky.
Užívání psyllia stojí za zvážení i v případě, že máte problémy s cholesterolem. Jeho vlastnosti pomáhají snižovat přebytečný špatný cholesterol (LDL) v krvi. Zároveň pomáhají zvyšovat hladinu dobrého HDL cholesterolu.
Psyllium má zklidňující a protizánětlivé vlastnosti. Proto je vhodné také při atopické dermatitidě. Rostlina také dobře působí na další zánětlivá kožní onemocnění, jako je akné. V těchto případech je nejlepší ho používat ve formě kaše připravené ze semen rostliny. Na dermatitidu funguje psyllium mé tetě, nemůže si ho vynachválit. Zkusila ho ve chvíli, kdy nic jiného nezabíralo. Pokud vás tedy trápí, vyzkoušejte ho také.
Zdroje článku: www.rynekzdrowia.pl, kobieta.onet.pl, apteline.pl, www.storicko.cz