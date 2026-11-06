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Anonym opět vyhrožuje bombami v letadlech do Prahy

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Pražští policisté v těchto chvílích znovu řeší výhrůžku bombami na palubách letadel. Oznámení se týká příletů i odletů z hlavního města. Letiště upozornilo, že situace nemá vliv na běžný provoz.
Anonym opět vyhrožuje bombami v letadlech do Prahy

Anonym opět vyhrožuje bombami v letadlech do Prahy

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 10:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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