Jak dnes vypadá chalupa ze slavné trilogie Pod jezevčí skálou: Stala se z ní turistická atrakce

Soukromí zmizelo pod náporem fanoušků
Jaro 1978. K chalupě rodiny Dollanských u obce Srní dorazil neznámý muž s neobvyklou prosbou. Režisér Václav Gajer hledal autentické místo pro natáčení trilogie o prázdninách pražského chlapce u dědečka hajného. Jindřich Dollanský souhlasil. Netušil ovšem, že se jeho domov navždy zapíše do české filmové historie.
Štáb provedl jen minimální úpravy interiéru: na stěny pověsil lovecké trofeje a staré obrazy, aby prostor lépe odpovídal představě hájovny. Elektřina v chalupě chyběla, takže veškeré osvětlení muselo běžet z agregátů. Natáčení probíhalo v autentickém prostředí: petrolejové lampy, kachlová kamna i dřevěný nábytek patřily rodině a zůstaly na svých místech i po dokončení filmů.
Po premiéře snímků s Tomášem Holým jako Vaškem a Gustávem Valachem v roli dědečka Straky se život Dollanských změnil ze dne na den. Chalupa, která navzdory svému jménu nikdy nepatřila spisovateli Karlu Klostermannovi, se stala poutním místem tisíců diváků. Mnozí vcházeli dovnitř bez ohlášení, fotografovali si nábytek, sahali na věci. Rodina ztratila soukromí.
Červený hrnec na sporáku stojí dodnes
Kdo dnes kolem stavení projíždí, vidí typickou šumavskou roubenku s charakteristickou věžičkou, obklopenou smrkovým lesem. Interiér není veřejně přístupný, jde o soukromý objekt, ale podle výpovědi návštěvníků z minulých let vypadá téměř identicky jako za natáčení.
Nad kuchyňským stolem visí petrolejová lampa. Na podlaze leží pletený koberec, na němž kdysi odpočíval filmový pes. Červený smaltovaný hrnec stojí dodnes na sporáku. Kachlová kamna, v nichž se malý Vašek pokoušel rozdělat oheň a málem způsobil požár, rodině Dollanských pořád slouží. Čas jako by se uvnitř zastavil někdy na konci sedmdesátých let.
Jak přesně dnes chalupa vypadá, můžete vidět ve videu:
Zajímavostí je, že u chalupy vznikaly i části večerníčku Madla a Ťap od Václava Chaloupka. Filmová místa v okolí Srní tak mají bohatší historii, než si většina turistů uvědomuje.
Legenda, která přežila generace
Trilogie Pod Jezevčí skálou mapuje čtyři roční období v šumavské přírodě očima chlapce z Prahy. Příběh plný dobrodružství, lesních zvířat a vztahu vnuka s dědečkem hajným se stal nadčasovou klasikou. Filmy dodnes běží v televizi a oslovují nové generace diváků.
Chalupa u Srní zůstává magnetem; turisté zastavují u silnice, fotí fasádu, hledají známé detaily. Tiše si prohlížejí místo, kde se natáčely scény z jejich dětství.
Hranice mezi fikcí a realitou se tu stírají. Roubená chalupa s věžičkou není jen kulisou; je živoucím svědectvím doby, kdy české filmy vznikaly bez počítačových efektů, v autentických lokacích, s opravdovými lidmi. A právě proto mají kouzlo i po více než čtyřech dekádách.
Zdroje článku: poznatsvet.cz, kinotip2.cz, plzen.rozhlas.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá