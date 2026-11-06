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Jak dnes vypadá chalupa ze slavné trilogie Pod jezevčí skálou: Stala se z ní turistická atrakce

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Roubená stavba s věžičkou ukrytá v šumavských lesích u Srní se před více než čtyřiceti lety stala filmovou ikonou. Dodnes sem míří davy turistů.
Jak dnes vypadá chalupa ze slavné trilogie Pod jezevčí skálou: Stala se z ní turistická atrakce

Jak dnes vypadá chalupa ze slavné trilogie Pod jezevčí skálou: Stala se z ní turistická atrakce

Zdroj: archiv TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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