Páteční díl Ulice: Strach o Lauru, Lumírova akce, Sonina zrada v přímém přenosu a Matoušova ex

Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova
Jaký bude konec týdne v seriálu Ulice? Lumír se zapojí do velké akce ohledně Lexíkových kamarádů, Pavel má strach o Lauru a Radek málem zkolabuje. Potíže udělá i setkání Žofky s Matoušovou ex. Lumírova akce a Pavlův strach o Lauru
Lumír narazí před domem na Lexíkovi kamarády a rozhodne se jim nedat šanci odejít a pozve je k nim domů. Kluci se necítí vůbec dobře, ale oba s ním zasednou ke stolu a dají si dort, který po cestě vzali v Bistru. Lumír se jim snaží vysvětlit, že se jej nemusí bát a že když se podívají kolem sebe, tak takhle opravdu nevypadá dům mafiána. Oba pak zamíří k Lexíkovi do pokoje a hrají hry na počítači. Kateřina je příjemně překvapená, jaký obrat nabraly věci kolem Lexíkových kamarádů a Lumírova přístupu.
Pavel se svěří Lindě, že má strach o Lauru. Chová se poslední dobou divně, nemluví s ním a neustále se zavírá v pokoji, kde hodiny telefonuje. Když pak krásně oblečená a načesaná Laura dorazí do Království za Lindou, tátu už tam nečeká. Jenže ten ještě neodešel a dceru tam překvapí. Hned dojde na výslech – kam jde, s kým a další dotazy. Laura prohlásí, že s holkami jde do divadla, ale jemu to nestačí a chce vědět na co. Když pak odejde, Laura se Lindě svěří, že má rande.
Radek uvidí Soninu zradu
Soňu brzy ráno překvapí u ní doma Radek. Snaží se dělat, že není doma. Jenže on jí zavolá zrovna ve chvíli, kdy stojí za dveřmi a zvuk vyzvánění nelze přeslechnout. Pustí jej tedy dovnitř a vyslechne si jeho omluvu za včerejší chování. Mastný jí přísahá, že je zvládne uhlídat a prosí o schůzku ještě dnes, aby jí své plány sdělili sami lidé z Lepších Křečovic, a to bez dalších tajností. Soňa odmítne, dnes nemá čas.
Když dorazí za Jirkou do hospody, je nadšená. Mastný nic netuší a jim nestojí nic v cestě. Jenže shodou několika náhod je Radek zrovna poblíž hospody a dojde mu, že se tam děje něco za jeho zády. Vřítí se tam zrovna ve chvíli, kdy Soňa oznamuje zahájení spolupráce. Jeho příchod ji ale zarazí a větu za ni dokončí Jirka. Čechová se vše snaží uhrát a nabídne Radkovi možnost se k nim poosadit, protože i přeci on se angažoval do spolupráce stran. Radek odmítne a doslova vyběhne ven, kde už čeká Milena a má o něj strach. Vypadá, jako kdyby to s ním mělo každou chvíli seknout.
Matoušova ex
Žofka s Matoušem opět vyrazí na badminton a skvěle se baví až do chvíle, kdy na vedlejší kurt dorazí jiná dvojice. Matouš po chvíli přizná, že jde o jeho ex přítelkyni Sáru a její přítomnost mu nedělá dobře. Nakonec to předčasně ukončí a odchází pryč, protože pohled na ni a jiného muže mu činí potíže. Žofce pak před jejím domem vysvětlí, že se mu vybavily všechny ty vzpomínky a navíc nezvládl, že je tam objímá s jejich společným kamarádem. Žofky se to celé dotkne a má za to, že k ní Matouš pořád něco cítí a chce ji zpět. Nakonec odchází bez rozloučení, protože ji jeho chování ranilo.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).