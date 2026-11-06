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Páteční díl Ulice: Strach o Lauru, Lumírova akce, Sonina zrada v přímém přenosu a Matoušova ex

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Jaký bude konec týdne v seriálu Ulice? Lumír zahájí akci ohledně Lexíkových kamarádů, Pavel má strach o Lauru a potíže udělá i setkání Žofky s Matoušovou ex.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 10:36

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