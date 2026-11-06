Němci skupují tyhle černé hrnce z ČSSR. V Česku stojí zapomenuté ve sklepě

Představte si, že při vyklízení sklepa najdete černý smaltovaný hrnec s logem Sfinx na dně. Málem skončí v pytli na odpad, pak vás ale napadne, jestli by o něj někdo nestál, třeba i za hranicemi. A když ne, jestli by se v něm nedala uvařit polévka. O jeho dalším osudu rozhodne pár minut prohlídky u okna.
Co je na zájmu Němců pravda
V Německu se prodávají nové černé hrnce z Budějovic a tamní zájemci hledají staré smaltované nádobí. Hromadný výkup starých hrnců Sfinx ale doložený není. Z nové výroby je například Sfinx Gastro na kaufland.de.
Určitou obdobou je trh se starými hrnci z NDR. Zájem se u nich podle přehledu německého webu familie.de z října 2026 točí kolem výrazných barev a dekorů z šedesátých a sedmdesátých let. Samotný hrnec se běžně vejde do 30 €; k 500 € se nabídky obchodníků dostávají jen u ucelených sad a raritních kousků. O jednobarevných černých hrncích přehled nemluví.
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Obraťte hrnec dnem vzhůru a pak se podívejte i dovnitř. Některé staré kusy mají na dně logo a kód, jiné nejsou značené vůbec a vnitřek může být i světlý.
Výrobce Sfinx vznikl v Českých Budějovicích v roce 1893. Po nástupu komunistického režimu v roce 1948 přišlo znárodnění a výrobci v Československu dostali jednotný název Sfinx, jak pro Deník v roce 2022 popsala ředitelka Muzea smaltu Jindra Šmídová.
Na tradici dnes navazuje Belis, který své smaltované nádobí podle vlastních slov odvozuje od někdejšího vývozního závodu státního podniku Sfinx. Prodejci popisují jeho řadu BSE jako oživenou starší klasiku, kterou vyráběl už Sfinx. Nový hrnec BSE ovšem z ČSSR nepochází a starý černý hrnec nemusí patřit do této řady.
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Všechny ceny platí k začátku listopadu 2026. U starých hrnců jde o požadované částky z inzerátů, které skutečné prodeje neukazují. Nové hrnce se liší velikostí i trhem, a proto je přímo nesrovnávejte.
Hrnec Kde Cena Starý černý Sfinx, československá výroba, 22 cm, bez poklice Bazoš 250 Kč Starý černý neznačený s poklicí, 25 cm, drobná poškození smaltu Bazoš 350 Kč Starší tlakový hrnec Sfinx německé inzeráty 10 € Běžné použité smaltované hrnce a pekáče německé inzeráty nejčastěji 5 až 29 € Nový BSE, s poklicí, 18 cm, 2,2 l český prodejce 999 Kč včetně DPH Nový černý Stabil Extra, 24 cm, asi 5 l německý e-shop 52,50 €, přibližně 1 276 Kč, uveden jako nedostupný
U starých hrnců jde o nízké částky a vzorek německých inzerátů přeplácení nedokládá.
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Podle § 20 vyhlášky 38/2001 Sb. se povrchová úprava výrobků pro styk s potravinami po dobu používání při předepsaných podmínkách nesmí odlupovat ani mít zjevné rýhy a trhliny. Hrnec má být před použitím v dobrém stavu, ať je jakkoli starý. Na vaření se nehodí, když je jeho smalt:
odloupnutý, popraskaný, rozrytý.
Takový kus nechte nanejvýš jako dekoraci. Kyselá jídla ve starém smaltu nevařte ani neskladujte. Německé spotřebitelské poradny Verbraucherzentralen v doporučení ze srpna 2026 řadí mezi kovy, kterých se při vaření kyselého jídla týká riziko přechodu ze smaltu, olovo, kadmium a chrom. Smalt určený pro potraviny by přitom takovou zátěž měl snést beze ztrát.
Že jde o skutečné riziko, ukazuje stanovení Ministerstva zdravotnictví z března 2019: za nebezpečný označilo jeden smaltovaný hrnek s dovozcem na etiketě, z jehož okraje se uvolňovalo kadmium. O Sfinxu ani starých kusech stanovení nemluví. Který hrnek to byl, uvádějí zdroje pod článkem.
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Než hrnec naceníte, podívejte se, za kolik se skutečně prodal srovnatelný kus, protože cena v inzerátu ukazuje jen přání prodávajícího. Kupce může přesvědčit, když je hrnec úplný, zachovalý a jde na něm přečíst výrobce; amatérský zásah mu spíš uškodí.
Zachovalý hrnec si klidně nechte. Neporušený smalt je ale jen základní podmínka pro vaření a nezávadnost nedokazuje, protože nezávislý test starých československých hrnců neznáme. Hrnec čistěte jemně; hrubé nástroje a silné čisticí přípravky by povrch mohly narušit.
Neporušený smalt je u starého nádobí jen základní podmínka pro vaření, nezávadnost sám nedokazuje. Ilustrační foto. Zdroj: Claudia Solari / Pexels.
Při zdravotních obavách se poraďte s lékařem a s otázkami k samotnému výrobku se obraťte na hygienickou stanici.
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Zdroje: https://www.denik.cz/podnikani/smaltovani-cesko/, https://belis.eu/o-nas/, https://pfannenprofis.com/products/belis-emaille-topf-stabil-extra-24-cm.js, https://pfannenprofis.com/en/collections/belis, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=sfinx+hrnec&rubriky=www&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=&cenado=&Submit=Hledat, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=smaltovany+hrnec+retro&rubriky=www&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=&cenado=&Submit=Hledat, https://www.kaufland.de/product/397638461/, https://apps.eurofound.europa.eu/restructuring-events/detail/62008, https://en.domacipotreby.cz/belis-pot-stabil-extra-bse-sfinx-18-cm-2-2-l-height-11-cm-with-lid-p367/, https://www.smaltovanenadobibelis.cz/, https://www.kleinanzeigen.de/s-sfinx-emaille/k0, https://www.kleinanzeigen.de/s-emaille-topf-schwarz/k0, https://sita.sk/byvaniehrou/nase-stare-mamy-ho-mali-v-kazdej-kuchyni-dnes-za-zachovane-kusky-pytaju-aj-stovky-eur/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-38, https://www.hygpraha.cz/wp-content/uploads/2023/12/DOD_HSHMP_28_09_2023_PBU_vyrobky_styk-s-potravinami.pdf, https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/lebensmittelproduktion/metalle-7052, https://mzd.gov.cz/nebezpecne_vyrobky/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-hrnek-smaltovy-cerveny-s-bilymi-puntiky-400-ml/, https://www.familie.de/familienleben/von-omas-kueche-zum-sammlerstueck-alte-kochtoepfe-und-geraete-die-heute-wertvoll-sind–01M14WEWQVJW0GFDT370ZN5AJQ