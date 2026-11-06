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Nedělní teploty už budou připomínat zimu, ukazuje nejnovější výpočet modelu

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V posledních dnech se začaly ranní teploty propadat pod nulu už na většině území. Velmi studené bylo již páteční ráno, ale jak ukazují modelové výpočty, ta nejchladnější noc tohoto týdne přijde až o víkendu. A moc se neohřejeme ani přes den.
Nedělní teploty už budou připomínat zimu, ukazuje nejnovější výpočet modelu

Nedělní teploty už budou připomínat zimu, ukazuje nejnovější výpočet modelu

Zdroj: 123rf
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 12:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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