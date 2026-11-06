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Po historické sezóně má Permane novou smlouvu do roku 2031

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Racing Bulls má už téměř jisté páté místo v Poháru konstruktérů, čímž dosáhne svého nejlepšího umístění. Tým už překonal hranici 100 získaných bodů a prožívá historickou sezónu. Dosavadním maximem je šesté místo.
Po historické sezóně má Permane novou smlouvu do roku 2031

Po historické sezóně má Permane novou smlouvu do roku 2031

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 11:54

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