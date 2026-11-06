Po historické sezóně má Permane novou smlouvu do roku 2031Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Po historické sezóně má Permane novou smlouvu do roku 2031
Článek byl publikován 06.11.2026 11:54
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