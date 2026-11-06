Alej roku 2026: Liberecký kraj obhajuje titul, o hlasy veřejnosti bojují 4 aleje

Do 16. ročníku ankety, kterou pořádá nevládní organizace Arnika, se celkem přihlásilo 55 alejí a stromořadí ze třinácti krajů. Soutěží se o titul Alej roku 2026 i o titul nejoblíbenější aleje v každém kraji. Liberecký kraj vstupuje do hlasování jako obhájce: Lemberská lipová alej loni s 1179 hlasy zvítězila v celé republice a druhou alej v pořadí předstihla o více než 350 hlasů.
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Letos o přízeň veřejnosti soupeří historické aleje z Hrádku nad Nisou, Liberce, Zahrádek a Mimoně.
„Za každou nominací stojí člověk, kterému na jeho aleji záleží natolik, že o ní chtěl dát vědět celé republice. Projděte si jejich příběhy a dejte hlas té aleji, která vás oslovila nejvíc. Hlasovat můžete až do konce ledna,“ vyzývá koordinátorka Aleje roku Denisa Hronová. Nominované aleje v Libereckém kraji
Valdštejnská alej v Zahrádkách
Alej na Českolipsku založil v 17. století Albrecht z Valdštejna a stáří nejstarších lip se odhaduje na 250 let. V anketě je stálicí: nejoblíbenější alejí Libereckého kraje se stala už pětkrát, v letech 2014, 2018, 2020, 2022 a 2024. Ve starých stromech žije vzácný brouk páchník hnědý.
Vranovská alej, Mimoň
Dvě řady lip malolistých vedou zhruba dva kilometry z Mimoně do Vranova. Jubilejní císařskou alej vysadil v roce 1898 mimoňský Okrašlovací spolek k 50. výročí vlády Františka Josefa I., z podnětu továrníka Artura Fischela, který na ni přispěl pěti tisíci korunami. Na začátku 80. let alej přerušilo kácení kvůli dvěma věžovým panelovým domům. V roce 2010 ji město revitalizovalo: ošetřilo 272 lip a 84 chybějících nahradilo novými. Alejí vede červená turistická značka na Ralsko.
Žitavská alej k Hrádku nad Nisou
Dubová alej vede v Žitavské ulici od okraje města k hraničnímu přechodu u Trojmezí. Na 1,7 kilometru roste 238 stromů. Na vojenských mapách je zakreslena už v letech 1764 až 1768, naposledy prošla obnovou v letech 2018 a 2019.
Kaštanová alej ke kostelu Panny Marie U Obrázku, Liberec
Jírovce v Ruprechticích lemují cestu ke kostelíku a křížovou cestu ke studánce s léčivou vodou, jejíž historie sahá do 15. století. Z kopce je výhled na Liberec a hory. Pro nominující manžele Forštovy je to místo rodinných vzpomínek, se kterým je pojí svatba i poslední rozloučení.
„Anketa Alej roku nám i letos ukazuje, jak hluboký vztah mají lidé k přírodě ve svém bezprostředním okolí. Nominace jsou neuvěřitelně pestré – od monumentálních historických alejí přes komorní stromořadí u venkovských rybníků až po nově vysazené komunitní aleje a linie stromů, které obnovují historii naší krajiny. Stejně pestré jsou i příběhy, které nám nominující poslali. Smyslem ankety není jen soutěžit o nejkrásnější alej, ale především upozornit na obrovský význam těchto stromů pro zadržování vody v krajině a ochlazování okolí. Každý příběh a každý odevzdaný hlas nám pomáhají tyto živé poklady chránit i pro budoucí generace,“ říká Marcela Klemensová, odbornice na ochranu stromů v krajině a vedoucí kampaně Arniky Zachraňme stromy. Jak hlasovat
Hlasování probíhá výhradně online na webu
alejroku.cz. Každý může odevzdat jeden hlas pro alej, která ho nejvíce oslovila. Po výběru aleje stačí vyplnit krátký formulář a potvrdit hlas kliknutím na odkaz v potvrzovacím e-mailu. Teprve potom je hlas platný.
Výsledky ankety budou vyhlášeny v únoru 2027. Kromě celkové vítězky Alej roku 2026 vzejde z hlasování i 13 krajských vítězek, mezi nimi nejoblíbenější alej Libereckého kraje. Ve vítězné aleji se následně uskuteční slavnostní předání cen a diplomů za přítomnosti patronů ankety.
O anketě
Anketa Alej roku má za cíl posílit povědomí o významu alejí a stromořadí v české krajině. Aleje plní řadu nezastupitelných funkcí – poskytují stín a ochranu před větrem, zlepšují mikroklima, zadržují vodu v krajině, slouží jako biokoridory pro zvířata a jsou významným kulturním a historickým prvkem našeho prostředí.