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Alej roku 2026: Liberecký kraj obhajuje titul, o hlasy veřejnosti bojují 4 aleje

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Loni se Alejí roku stala Lemberská lipová alej z Jablonného v Podještědí. Letos Liberecký kraj reprezentují v anketě čtyři aleje. Hlasovat pro ně lze od 4. listopadu 2026 do 27. ledna 2027.
Alej roku 2026: Liberecký kraj obhajuje titul, o hlasy veřejnosti bojují 4 aleje

Alej roku 2026: Liberecký kraj obhajuje titul, o hlasy veřejnosti bojují 4 aleje

Zdroj: Alej roku 2026
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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