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TIP NA VÍKEND: Ostravská zoo chystá Halloween. Areálem projde lampionový průvod

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Ostravská zoo připravuje na sobotu 7. listopadu tradiční oslavu Halloweenu spojenou s lampionovým průvodem. Program začne už dopoledne, průvod vyrazí v 16:30 a většina areálu zůstane výjimečně otevřená až do 18 hodin.
TIP NA VÍKEND: Ostravská zoo chystá Halloween. Areálem projde lampionový průvod

TIP NA VÍKEND: Ostravská zoo chystá Halloween. Areálem projde lampionový průvod

Zdroj: Zoo Ostrava - Enrico Gombala
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 10:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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