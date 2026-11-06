TIP NA VÍKEND: Ostravská zoo chystá Halloween. Areálem projde lampionový průvod

TIP NA VÍKEND: Ostravská zoo chystá Halloween. Areálem projde lampionový průvodPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
TIP NA VÍKEND: Ostravská zoo chystá Halloween. Areálem projde lampionový průvodZdroj: Zoo Ostrava - Enrico Gombala
Článek byl publikován 06.11.2026 10:47
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →