Známá automobilka představila pozemní dron pro nebezpečné mise. Koncept má uvézt až tunu nákladu

Společný projekt oba podniky oznámily 3. listopadu ve Francii a Belgii. Forefront navrhly jako pohyblivou platformu, kterou lze vybavit podle konkrétního úkolu a ovládat na dálku. Čtyři poháněná a současně řízená kola mají podle výrobců zajistit obratnost v členitém terénu. Koncepce počítá také se schopností autonomního pohybu ve složitém prostředí. Renault do projektu přináší zkušenosti z automobilového průmyslu, zatímco John Cockerill se zaměřuje na systémy řízení, obranné technologie a podporu při nasazení.
Výrobci míří na dojezd kolem 400 kilometrů
Pohon tvoří dvojice elektromotorů. Výrobci počítají s tím, že vozidlo má zvládat tichý provoz a přibližně čtyřsetkilometrový dojezd, který půjde prodloužit pomocí zařízení označovaného jako range extender. Uváděná vzdálenost je cílový parametr konceptu. Stejně výrobci formulují také nosnost až jedné tuny. Takový náklad otevírá prostor pro převoz vybavení a zásob i pro instalaci různých pracovních systémů. Jednotlivé úkoly má umožnit modulární konstrukce platformy, do níž partneři navrhují integrovat potřebnou výbavu.
Pro vojenské použití oba podniky jmenují logistickou podporu, průzkum a sledování, zásahy proti dronům, palebnou podporu nebo evakuaci. U civilního nasazení zmiňují ochranu obyvatelstva, logistiku a práci v omezených či rizikových prostorách. Dálkové ovládání tak má sloužit především tam, kde by přítomnost člověka přímo ve vozidle znamenala zvýšené nebezpečí. Konkrétní podobu nasazení výrobci spojují s vybavením, které se na základní mobilní platformu umístí. Forefront proto představují jako univerzálnější základ pro několik druhů misí.
Renault využívá součásti z automobilového průmyslu
Francouzská skupina navrhla mobilní podvozek a modulární uspořádání s důrazem na opětovné využití osvědčených automobilových komponentů. Tím chce zkrátit vývoj, udržet náklady pod kontrolou a připravit řešení pro případnou sériovou výrobu. Do pohonu a bateriového systému promítá také zkušenosti s elektrifikací. Projekt tak propojuje vývoj zvláštního terénního stroje s výrobními postupy a dodavatelským zázemím, které skupina používá v automobilovém průmyslu. Partneři od začátku zdůrazňují možnost následné industrializace.
John Cockerill připravil funkce dálkového ovládání a autonomního pohybu i začlenění dalších systémů pro konkrétní mise. V projektu má na starosti také přizpůsobení vozidla požadavkům obranného použití a provozní podporu. Firma využívá zkušenosti s obrněnými vozidly a integrací technologií do náročných podmínek. Oba partneři novinku představili pod názvem Forefront Concept. V oznámení popsali její technické zaměření a cílové schopnosti, termín zahájení sériové výroby ani prodejní cenu však nezveřejnili.
Použité zdroje: media.renaultgroup.com, novinky.cz