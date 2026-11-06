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Známá automobilka představila pozemní dron pro nebezpečné mise. Koncept má uvézt až tunu nákladu

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Renault Group a belgická společnost John Cockerill představily koncept dálkově ovládaného terénního vozidla Forefront. Stroj má pohon i řízení všech čtyř kol a dva elektromotory. Výrobci u něj počítají s nosností až jedné tuny a cílovým dojezdem přibližně 400 kilometrů. Vedle vojenských úkolů jej chtějí využít také při civilních zásazích a práci v nebezpečném prostředí.
Známá automobilka představila pozemní dron pro nebezpečné mise. Koncept má uvézt až tunu nákladu

Známá automobilka představila pozemní dron pro nebezpečné mise. Koncept má uvézt až tunu nákladu

Zdroj: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 10:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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