Karlos Vémola se tvrdě pustil do Lely: „Nechápu, že naší matce roku ty děti vůbec nechybí." Lela reagovala okamžitě

Krach manželství Karlose a Lely Vémolových provází přestřelky na sítích. VIPŽivot zaznamenal, že 4. listopadu se na Karlosově Instagramu objevilo stories, ve kterém zápasník drží rok a půl starého synka Arnieho na klíně, krmí ho a mluví do kamery. „Mám děti od neděle, stíhám dvakrát denně tréninky, vyzvedávám ze školy a školky, protože maminka nemá čas,“ říká ve videu. Pak přidal větu, která se okamžitě rozletěla po českém internetu: „Nechápu, že naší matce roku ty děti vůbec nechybí.“ Podle Karlose Lela od neděle ani nezavolala, aby se zeptala, jak se dětem daří. Ještě tentýž den večer přišla Lelina odpověď, a popsala tentýž týden tak odlišně, že obě verze vypadají, jako by mluvily o dvou různých rodinách.
Dvě verze jednoho týdne
Karlosova linka je přímočará: děti měl od neděle, ve středu si je Lela měla převzít, ale kvůli práci nepřišla. Z toho vyvodil, že jí na dětech nezáleží, a ironicky ji označil za „matku roku“, výraz, který použil už o týden dřív v rozhovoru pro Expres. Lela tentýž den přes Instagram rozepsala úplně jiný harmonogram. Podle ní vypadal týden takto:
- Pondělí-úterý: děti u Karlose
- Středa-čtvrtek: děti u ní
- Pátek-neděle: děti u Karlose
Středa, kolem které se celý spor točí, byla podle Lely jednorázově prohozená, domluvili se, že si den vymění kvůli její pracovní povinnosti a ona mu ho vrátí v jeho dnech. Navíc přidala detail, který Karlos nezmínil: v pondělí ráno si pro Arnieho prý přišla chůva, protože Karlos ještě spal. Jádro konfliktu tedy není v tom, zda děti byly ve středu u otce. To potvrzují oba. Otázka zní jinak: šlo o porušení domluvy, nebo o předem dohodnutý kompromis? Veřejně dostupná písemná dohoda ani soudní rozvrh péče neexistují, a obě strany to vědí.
Sedm měsíců veřejné války
Listopadová přestřelka není výjimka. Je to další epizoda v sérii, která má svůj jasný vzorec: osobní spor putuje nejdřív na sociální sítě a teprve pak možná do přímé komunikace.
Časová osa mluví sama:
- 1. dubna 2026: Karlos oznamuje rozchod přes Instagram. Lela komentuje vzápětí.
- 12. srpna 2026: Karlos nechá odtáhnout Lele Mercedes od domu. Spor o auto se přelije do debaty o dětských sedačkách a financích.
- 10. září 2026: Karlos veřejně mluví o 150 tisících měsíčně na výživné. Lela odpovídá livestreamem s advokáty.
- 27. října 2026: Karlos tvrdí, že děti má „většinu času“ a že na rozdělení péče jsou domluvení, zbývá vyřešit výživné.
- 4. listopadu 2026: Video s Arniem na klíně a „matka roku“.
Běžná logistika kolem dětí (kdo je vyzvedne, kdo má který den, kdo zavolá) se opakovaně mění ve veřejný důkazní materiál proti druhému rodiči. Oba hrají o obraz „lepšího rodiče“ a Instagram je jejich soudní síň.
Arnie uprostřed
Ve středečním videu Karlos krmí Arnieho a mluví o něm jako o důkazu svého rodičovského nasazení. Chlapci je rok a půl. Loni prodělal operaci ledviny, Lela dříve mluvila i o refluxu a spánkové apnoi. Je to dítě, které potřebuje stabilitu víc než průměrné batole, a místo toho se jeho jméno a tvář opakovaně objevují v instagramových stories obou rodičů. Karlos vedle péče trénuje podle vlastních slov dvakrát denně a připravuje se na zápas s Tomaszem Narkunem na OKTAGON 100 29. prosince v pražské O2 areně. Když musí pracovat, pomáhá jeho matka. Lela v říjnovém rozhovoru pro iDNES řekla, že těžce nese každé předávání dětí otci. Oba tvrdí, že dělají maximum. Oba to tvrdí veřejně, nahlas a proti tomu druhému.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová