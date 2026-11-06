Osmileté čekání je u konce. Do Brna dorazil samec ledního medvěda

Po sestrách z Dánska se na brněnské Mniší hoře ubytoval další lední medvěd. Po osmi letech jde o samce, který ve čtvrtek 5. listopadu přicestoval z rodného Německa. Přesun ze zahrady v Karlsruhe se uskutečnil na základě doporučení koordinátora Evropského záchovného programu (EEP) a představuje další důležitý krok v dlouhodobém rozvoji chovu ledních medvědů.
Přesun mladého samce do Brna doporučil Evropský záchovný program EEP. Jeho cílem je dlouhodobě koordinovat chov jednotlivých druhů tak, aby byly zachovány zdravé, životaschopné a geneticky co nejrozmanitější populace.
Medvěd se narodil 2. listopadu 2024 a za poměrně krátkou dobu vyrostl v mohutného mladého medvěda. Přestože naposledy vážil 257 kilogramů, jeho růst zdaleka nekončí. Dospělí samci ledních medvědů totiž běžně váží 350 až 600 kilogramů, výjimečně mohou dosáhnout i výrazně vyšší hmotnosti.
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„Příjezd nového samce je pro Zoo Brno dalším krokem k obnovení plnohodnotného chovu ledních medvědů. Velmi si vážíme spolupráce s kolegy z Karlsruhe i s koordinátorem evropského záchovného programu. Nyní je pro nás nejdůležitější, aby se samec v novém prostředí cítil bezpečně a poskytneme mu tolik času, kolik bude potřebovat,“ uvedla ředitelka Zoo Brno Radana Dungelová.
Nová brněnská šelma se v německém Karlsruhe narodila. „Mohli jsme sledovat jeho vývoj od prvních dnů. Současně je tento přesun důležitým krokem v dlouhodobě koordinovaném chovu, který má zásadní význam pro zachování geneticky co nejrozmanitější záložní populace,“ uvedl ředitel tamní zoo Matthias Reinschmidt.
Mladý samec zatím pobývá v odstavném výběhu v dolní části zahrady, tedy nedaleko expozice se dvěma dánskými samicemi. Má tak klid na seznámení s novým prostředím, chovatelským režimem i každodenními podněty.
Chovatelé nyní budou pečlivě sledovat jeho chování, příjem potravy, reakce na nové prostředí i celkovou adaptaci. „Zoo Brno proto zatím nestanovuje konkrétní termín, kdy bude samec přemístěn do hlavního výběhu. Návštěvníci tak musí počítat s tím, že zpočátku nebude k vidění," uvedl mluvčí zahrady Jan Bedřich.