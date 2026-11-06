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Kam o víkendu na jižní Moravě? Na fotbalové utkání, kluziště či za deskovkami

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První listopadový víkend slibuje pestrou nálož zážitků, a to ať už dáváte přednost teplu pod střechou, nebo pobytu venku. Na své si přijdou milovníci zvířat, rostlin a lokálních dobrot, rodiny s dětmi i zarytí sportovní fanoušci. Vyrazte do vily Stiassni, nové kluziště nebo fotbalové derby.
Kam o víkendu na jižní Moravě? Na fotbalové utkání, kluziště či za deskovkami

Kam o víkendu na jižní Moravě? Na fotbalové utkání, kluziště či za deskovkami

Zdroj: Kudy z nudy, Národní památkový ústav, FC Zbrojovka Brno
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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