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Developer má opět územní rozhodnutí na proměnu díry po DK Inwest v moderní čtvrť

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Dennívýzva
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Pravomocné územní rozhodnutí na projekt, který promění nechvalně proslulou díru po DK Inwest v centru Plzně v novou moderní čtvrť, získala společnost Amadeus Real Estate. Ministerstvo pro místní rozvoj aktuálně zamítlo odvolání ekologických aktivistů proti územnímu rozhodnutí vydanému krajem.
Developer má opět územní rozhodnutí na proměnu díry po DK Inwest v moderní čtvrť

Developer má opět územní rozhodnutí na proměnu díry po DK Inwest v moderní čtvrť

Zdroj: Zuzana Pešková, Amádeus Real
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 11:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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