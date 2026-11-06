AC Milán doma nestačil na Ferencváros. Dva góly Josepha odhalily problém, který Amorim nevyřešil ani střídáním

Po derbyovém vítězství měl AC Milán důvod věřit, že na San Siru předvede proti Ferencvárosi přesvědčivý evropský výkon. Jenže čtvrteční večer skončil další porážkou, která působí hůř než samotné skóre 0:2. Mužstvo Rúbena Amorima prohrálo třetí ze čtyř utkání ligové fáze Evropské ligy a dál hledá rytmus, který by odpovídal jeho ambicím.
Maďarský celek přitom nepotřeboval žádný zázrak. Byl důrazný v napadání, vytvářel si konkrétní příležitosti a dokázal potrestat situace, ve kterých Milán zbytečně riskoval. Dvakrát skóroval Lenny Joseph a hosté nakonec zvítězili i přesto, že v závěru sami přišli o vyloučeného hráče.
Brankář zachraňoval, potom přišla chyba v rozehrávce
Lorenzo Torriani nastoupil místo suspendovaného Mikea Maignana a v prvním poločase držel domácí ve hře. Joseph jej prověřil už ve čtvrté minutě, další důležitý zákrok přišel po zaváhání domácí rozehrávky ve 26. minutě. Milán ale nedokázal proměnit své krátké lepší úseky ve skutečnou kontrolu zápasu.
Amorim o přestávce reagoval trojím střídáním. Na hřiště přišli Pulisic, Moreira a Gila. Jenže místo očekávané převahy se domácí brzy dočkali prvního inkasovaného gólu. Po zpětné přihrávce Koniho De Wintera napadal Torrianiho Kristoffer Zachariassen. Získal míč a Joseph v 52. minutě skóroval do odkryté branky.
Podstatné není jen samotné zaváhání. Podobné situace připomínají, že odvážná rozehrávka musí být opřená o správné postavení spoluhráčů i schopnost rozhodnout, kdy už je riziko příliš vysoké. Proti aktivnímu soupeři se jinak z několika zdánlivě rutinních přihrávek stává největší nebezpečí před vlastní brankou.
Druhý zásah přišel z protiútoku
V 66. minutě se Ferencváros prosadil znovu. Po odraženém míči ve středu hřiště rychle vyrazil dopředu a Zachariassen připravil Josephovi další branku. Milán tak místo dohánění jediného gólu najednou potřeboval dva.
Naděje se objevila v 77. minutě, kdy byl po úderu loktem vyloučen střídající Yusuf. Domácí měli závěrečnou čtvrthodinu početní převahu. Vypracovali si několik zakončení, jenže ani přesilovka nepřinesla obrat.
Nejde tedy o zápas, který by se dal vysvětlit pouze neproměněnými šancemi. Milán měl problém dostávat se do nebezpečných situací soustavně, zatímco soupeř využil konkrétní slabiny v jeho organizaci.
Tři body ze čtyř zápasů jsou varování
Velký klub může prohrát jednotlivé utkání i s papírově slabším soupeřem. Když ale po čtyřech kolech drží pouze tři body a musí dohánět ztrátu směrem k vyřazovací části, přestává být takový výsledek izolovanou nepříjemností.
Amorim musí řešit víc než výběr útočníků. Především potřebuje, aby jeho tým lépe pracoval s míčem pod tlakem, dokázal soupeře zatlačit bez zbytečného odkrytí vlastní poloviny a měnil převahu v opravdové šance. Ferencváros ukázal, že Milán lze dostat do problémů důsledným napadáním a rychlým přechodem.
Dalším evropským testem bude utkání na hřišti Olympiakosu. Pokud tam Milán zopakuje podobné chyby, nebude už mít mnoho prostoru na další vysvětlování, proč se evropská sezona stále nedaří.
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Zdroje: Vše o sportu [1], AC Milan – oficiální zápasová reportáž, 5. 11. 2026 [2].