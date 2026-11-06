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AC Milán doma nestačil na Ferencváros. Dva góly Josepha odhalily problém, který Amorim nevyřešil ani střídáním

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AC Milán prohrál na San Siru s Ferencvárosem 0:2 a po čtyřech zápasech Evropské ligy má pouhé tři body. Lenny Joseph vstřelil oba góly hostů, ten první po chybě při rozehrávce od brankáře. Trenér Rúben Amorim o přestávce vystřídal hned tři hráče, ale jeho mužstvo nedokázalo zvrátit zápas ani proti deseti soupeřům.
AC Milán doma nestačil na Ferencváros. Dva góly Josepha odhalily problém, který Amorim nevyřešil ani střídáním

AC Milán doma nestačil na Ferencváros. Dva góly Josepha odhalily problém, který Amorim nevyřešil ani střídáním

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 11:45

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