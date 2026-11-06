Babiš po Baxově otázce upadl do slovního deliria. Od televizní daně doputoval přes Fica a cappuccino až ke zničení armády

Andrej Babiš předvedl při sněmovních interpelacích řečnický výkon na pomezí jazykové příčetnosti. Poslanec ODS Martin Baxa položil premiérovi jednoduchou otázku. Hodlá vláda po zrušení televizních a rozhlasových poplatků zavést zvláštní daň podle severského vzoru? Předseda vlády místo odpovědi vytáhl Baxovo majetkové přiznání, osm milionů korun, slovenského expremiéra Eduarda Hegera, Roberta Fica, KDU-ČSL, údajné zničení české armády, důchodce a cappuccino.
Švédsko, o němž měl hovořit, příliš neznal. Finsko mu musel připomenout samotný tazatel. Než se Babiš vrátil k původní otázce, stihl ještě obvinit opozici ze snahy svrhnout vládu a novináře ze Seznam Zpráv a Novinek ze lhaní. Nakonec slavnostně oznámil, že nový způsob financování už vymyslel. Co přesně vymyslel, však zatím neprozradí. Nejdříve se musí poradit s koaličními partnery. Miloš Jakeš by po podobném vystoupení mohl vstát z hrobu a nabídnout českému premiérovi několik hodin rétoriky.
Český premiér Andrej Babiš dokázal proměnit parlamentní interpelaci v řečnickou výpravu, při níž větná stavba kapitulovala dříve než samotný řečník. Martin Baxa se zajímal o budoucí financování České televize a Českého rozhlasu. Babiš začal osmimilionovým majetkovým přiznáním, pokračoval slovenskými politickými dějinami a přes německé důchodce s cappuccinem se dostal až k porevolučnímu stavu české armády. Původní otázka mezitím čekala na odpověď. Premiér měl evidentně důležitější práci. Potřeboval připomenout všechna provinění opozice, srovnat účty s novináři a vysvětlit poslancům, kdo vlastně vyhrál poslední parlamentní volby. Kdyby dostal ještě několik minut, mohl by nejspíš stihnout i dějiny habsburské monarchie. Martin Baxa by však stále nevěděl, zda chce vláda zavést televizní a rozhlasovou daň.
Poslanec ODS přitom žádnou zvlášť záludnou otázku nepřipravil. Premiér již dříve hovořil o hledání alternativy k přímému financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Objevila se rovněž zmínka o severské inspiraci. Baxa proto připomněl Švédsko a Finsko, kde financování stojí na zvláštním daňovém modelu. „Tak moje interpelace je taková, zda opravdu chcete zavést televizní a rozhlasovou daň pro každého občana u nás v zemi,“ obrátil se na Babiše. Jedna otázka, dvě severské země a pět minut vyhrazených pro premiérovu odpověď. Předseda vlády však zřejmě usoudil, že se jedná o příliš jednoduché zadání. Rozhodl se jej rozšířit o majetkové poměry tazatele.
„Pane exministře, vy jste měl už problém s vaším majetkovým přiznáním, kde se nějak zázračně zjevilo 8 milionů plus, já nevím, kde jste to sebral,“ zahájil Babiš. Severská daň se okamžitě ocitla na vedlejší koleji. Premiér totiž v Baxově otázce rozpoznal příležitost k osobnímu útoku. Jak spolu souvisejí údajné nesrovnalosti v majetkovém přiznání poslance ODS a budoucí financování České televize, nevysvětlil. Pro Babiše nepodstatná maličkost.
Baxa chtěl do Švédska. Babiš ho odvezl na Slovensko
Po úvodním majetkovém útoku premiér konečně připustil zásadní skutečnost. „A potom, já vůbec nechápu váš dotaz,“ oznámil. Následovalo ještě zajímavější vysvětlení. „Vy tady stále mluvíte o tom Slovensku,“ pokračoval Babiš. Martin Baxa ovšem o Slovensku nemluvil. Zajímal se o Švédsko a Finsko. Premiér se přesto pustil do slovenské politické historie, připomněl zrušení poplatků za vlády Eduarda Hegera, financování za úřednického kabinetu Ľudovíta Ódora i rozhodnutí Roberta Fica z roku 2012. Skandinávie zmizela za obzorem a Sněmovna dostala neobjednanou přednášku o slovenských premiérech. Babiš se evidentně řídil zásadou, že kdo nezná odpověď, může důkladně pohovořit o něčem jiném. Z Bratislavy se vždycky nějak do Stockholmu dostane.
Když se premiér konečně přiblížil původnímu tématu, přidal odzbrojující přiznání. „Já nevím, jak se financují ve Švédsku. A kde jste to říkal? Ve Finsku?,“ obrátil se na Baxu. Předseda vlády, jehož kabinet mění financování veřejnoprávních médií, právě před poslanci oznámil neznalost švédského systému. Finsko mu musel připomenout opoziční poslanec. Zahraniční inspirace získala poněkud exotickou podobu. Premiér netuší, jak příslušný model funguje, zato naprosto bezpečně ví, co si o něm má myslet opozice.
Zde se již premiérova odpověď definitivně změnila v pozoruhodnou směs útržků, nedokončených myšlenek a výčitek vůči dávným politickým protivníkům. Babiš přeskakoval mezi zahraničními příklady, televizními poplatky a údajným pokrytectvím opozice s lehkostí řečníka, kterému žádná větná konstrukce nepřipadá natolik poškozená, aby ji nemohl ještě rozšířit. Martin Baxa zatím trpělivě čekal. Na přímou otázku o televizní dani totiž stále nedostal ani přímé odmítnutí, ani vysvětlení alternativního modelu.
Důchodci neplatí daně. Pokud si ovšem nekoupí cappuccino
Skutečný skvost přišel s důchodci. „Mimochodem důchodci, kteří platí asi 44 procent toho, neplatí daně, pokud jim teda nechcete počítat i to cappuccino, co jako mají DPH, a tyhle nesmysly,“ prohlásil premiér. Česká daňová soustava právě dostala nového vykladače. Důchodci podle Babiše daně neplatí, přestože u kávy nějaké DPH existuje. Předseda vlády však tuto drobnou nesrovnalost odbyl jako nesmysl a pokračoval. Čtyřiačtyřicet procent čehosi neurčeného zůstalo viset ve vzduchu vedle cappuccina. Z někdejšího ministra financí se stal improvizátor, jehož daňové znalosti zřejmě závisí na druhu objednaného nápoje. Espresso by možná dopadlo lépe.
Premiér pokračoval i v dalších kategorických daňových závěrech. „Důchodci daně neplatí, nevím, jestli to nevíte, v Německu platí, u nás neplatí ani nebudou platit,“ poučil Baxu. Vedle Slovenska, Švédska a Finska přibylo Německo. Babišova evropská exkurze nabrala na rozsahu, jazyková srozumitelnost definitivně rezignovala.
Baxův dotaz na možnou zvláštní daň zůstával stále otevřený. Premiér stihl přidat další politické výčitky. Připomněl někdejší postoje ODS k poplatkům, výroky Jaroslava Kubery a nakonec se dostal k Lidovcům. „Ale to je neuvěřitelné, že vy za ty strany tady vystupujete, KDU, která se podílela na zničení naší armády po revoluci, tady vystupuje, vy tady vystupujete, ODS teda nechtěla poplatky, tak je to strašně zábavné,“ pokračoval Babiš. Porevoluční stav české armády se znenadání stal součástí interpelace o televizní dani. Česká syntax ztratila poslední zbytky disciplíny. Vystupovala KDU, vystupoval Baxa, vystupovala ODS a mezi nimi se někde potulovala zničená armáda. Premiér zřejmě předpokládal, že poslanci sami pochopí, jak všechno souvisí se Švédskem.
Čtyři šestatřicet premiéra rozčílilo. Baxa prý chce svrhnout vládu
Premiér nezapomněl ani na hlasování o zrušení televizních a rozhlasových poplatků, které vládní většina prosadila 24. října ve 4:36 ráno. Právě tento čas se stal symbolem odporu proti omezení parlamentní rozpravy. Babiš však připomínku odmítl jako opoziční výmysl. „Ten princip je v tom, že vy jste si vymysleli ten nesmyslný symbol 4.36, po 12,5 hodiny jste bránili načtení zákona v prvním čtení, co by mělo trvat 30 minut,“ vyčinil poslancům.
Šéf kabinetu následně obvinil opozici z vyhrožování poslankyni Taťáně Malé a dalším koaličním politikům. „Od června jste terorizovali tady kolegyni Malou a další jste vyhrožovali,“ prohlásil. Pak se konečně dostal k údajnému skutečnému motivu Baxovy interpelace. „Vy chcete shodit tuhle vládu. To je váš cíl,“ oznámil. Otázka na švédskou televizní daň se proměnila v pokus o svržení kabinetu. Pro Andreje Babiše ostatně není žádný opoziční dotaz dost nevinný. Za otázkou na financování médií lze najít politický převrat, za kritikou nočního hlasování útok na demokracii a za žádostí o konkrétní čísla nepřátelskou kampaň. Premiér se však nezalekl. Odpověděl připomínkou volební porážky opozice a prohlásil, že jeho voliči koaliční program podpořili. Martin Baxa se mezitím pořád ptal na daň.
Vážnost celé situace podtrhla Babišova představa správného parlamentního jednání. Opozice měla podle něj umožnit první čtení přibližně za půl hodiny. Koalice přece volby vyhrála a zrušení poplatků slíbila. Dvanáct a půl hodiny rozpravy proto premiér označil za překážku, nikoli za součást parlamentní kontroly. Následovalo připomínání nočních hlasování za Petra Fialy. Babišovi se podařilo otevřít další historickou soutěž, jejímž předmětem se stala nejpozdější hodina schvalování zákonů. Sněmovna však stále čekala na odpověď o budoucím financování médií, premiér stále disponoval čerstvými výhradami proti všem.
Baxa se vrátil k otázce. Babiš objevil další viníky
Martin Baxa se v doplňující interpelaci rozhodl premiérovo putování ukončit. „Pane premiére, tak já vám to vysvětlím, když nevíte, jak je to v těch severských zemí financované,“ obrátil se na předsedu vlády. Připomněl švédský a finský daňový model i vyjádření generálního ředitele České televize Hynka Chudárka po jednání s Babišem. Právě odtud pocházela informace o hledání jiného financování než přímých plateb ze státního rozpočtu a o severské inspiraci. Premiér však spojení se severským modelem odmítal. Oba politici se nakonec ocitli přímo vedle sebe u řečnického pultu a jejich slovní přestřelka začala připomínat improvizované divadelní představení. Patrik Nacher musel připomenout pravidla jednání. Babiš se však nenechal odradit.
„Já jsem to neřekl, já jsem řekl, že jsem našel způsob financování jiným způsobem než přímo z rozpočtu,“ prohlásil premiér. Způsob financování jiným způsobem. Jazykové dílo téměř připravené k zařazení do sbírky Babišových nesmrtelných výroků. Předseda vlády právě dokázal dvakrát použít stejné podstatné jméno, aniž by veřejnosti prozradil podstatnou informaci. Martin Baxa chtěl znát konkrétní mechanismus. Dostal blíže nespecifikovaný „jiný způsob.“
Ani tato jazyková perla však nebyla závěrečná. Premiér ještě stihl obvinit novináře. „Nebo jasně, že Seznam Zprávy, ty lžou od rána do večera, Novinky taky,“ pustil se do redakcí. Z obvinění novinářů se pro Babiše stal téměř univerzální doplněk. Pokud nestačí vysvětlování slovenské politiky, přijdou na řadu Seznam Zprávy. Pokud otázku nevyřeší důchodci a cappuccino, mohou za všechno Novinky. Premiér přidal tvrzení o stovkách milionů korun a dál se rozčiloval nad předchozí vládou. Severská daň čekala opodál. Předseda kabinetu měl evidentně větší radost z vyčinění novinářům než z hledání srozumitelné odpovědi poslanci ODS.
Babiš už to vymyslel. Co přesně, zatím neprozradí
Teprve v závěru celé přehlídky se premiér přiblížil informaci, která mohla zaznít hned na začátku. „Já jsem to vymyslel, koaliční partner musí říct jestli je to OK, a potom vám to představím,“ oznámil. Bylo po záhadě. Andrej Babiš má nápad. Koaliční partneři jej ještě neposoudili. Veřejnost jeho podobu zatím nezná. Předseda vlády si mohl ušetřit dlouhé putování Evropou i dějinami porevoluční armády. Stačilo vyslovit několik jednoduchých vět. Pro Babiše by podobná stručnost představovala zřejmě neúnosné omezení řečnické svobody.
Závěr vystoupení patřil premiérově odborné autoritě. Babiš již zvládl přiznat neznalost švédského financování, odmítnout severskou daň, zavítat na Slovensko, připomenout Fica, obvinit opozici z pokusu svrhnout vládu a vyčinit dvěma zpravodajským redakcím. Konečný model financování České televize a Českého rozhlasu stále nepředstavil. Zato poslancům připomněl kvalifikaci, která měla veškeré pochybnosti rozptýlit. „Já jsem totiž bývalý ministr financí a vím, jak to běží,“ prohlásil Andrej Babiš. Haj hou.
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